Speed skating, Francesca Lollobrigida e Davide Ghiotto sugli scudi a Calgary. Solidi Giovannini e il team pursuit

E’ andata in archivio la quarta tappa di Coppa del Mondo di speed skating a Calgary (Canada) e la Nazionale italiana di speed skating ha motivi concreti per cui rallegrarsi visti i riscontri.

Francesca Lollobribida si è spinta a riscontri che mai aveva ottenuto, vincendo la prova dei 3000 metri e quella della mass start con grande autorevolezza. L’azzurra ha portato a quattro i successi nella massimo circuito internazionale e a tre le affermazioni nella prova con partenza in linea. Una crescita chiara, confermata anche dall’ottimo sesto posto nei 1500 metri a meno di un secondo dalla vincitrice. Era dai tempi di Chiara Simionato che una pattinatrice italiana, su distanza classica, non si imponeva. Nel caso di Simionato si parla di 2007 a Salt Lake. Ebbene, 14 anni dopo è stato il turno di Francesca. Risultati che hanno proiettato, quindi, l’azzurra sempre più all’elite come il secondo posto nella classifica di specialità della mass start certifica.

Conferme che poi sono arrivate da Davide Ghiotto. Il 28enne veneto, a una settimana dalla terza piazza ottenuta nell’appuntamento a Salt Lake City nei 5000 metri, è andato oltre sul ghiaccio canadese, giungendo secondo nella stessa specialità. Un Ghiotto quindi sempre più convinto dei propri mezzi e utile in chiave team pursuit, quinto a Calgary, ma decisamente solido vista la qualificazione olimpica conquistata.

Solidità che c’è stata anche nel quarto porto di Andrea Giovannini nel mass start. Poco fortunato il nativo di Baselga di Pinè che, terzo nello sprint finale, ha dovuto fare i conti con i punti in meno conquistati rispetto al rivale con cui era giunto in quella posizione con il medesimo tempo. Una discriminante che non ha sorriso all’atleta nostrano, apparso però in crescita di condizione.

Una selezione del Bel Paese che, considerando il nuovo primato nazionale stabilito da David Bosa nei 500 metri, si presenta ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino in maniera sempre più convincente, come i sette podi complessivi in Coppa del Mondo dimostrano.

