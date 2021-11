Speed skating, Coppa del Mondo Stavanger 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario completo

Tornerà subito la Coppa del Mondo di speed skating dopo l’esordio a Tomaszów Mazowiecki (Polonia). Il pattinaggio pista lunga sarà di scena dal 19 al 21 novembre sull’anello di ghiaccio di Stavanger (Norvegia).

Un appuntamento importante per consentire ai partecipanti di acquisire punti e realizzare i crono necessari per entrare a far parte della cerchia olimpica di Pechino 2022. La Nazionale italiana vorrà far bene dopo i buoni risultati dell’esordio in Polonia. In particolare, Francesca Lollobrigida vorrà confermarsi ad alto livello, visti i terzi posti nella mass start e nei 3000 metri. La ‘Lollo’ non sarà l’unica da considerare, visto che la presenza dei 10.000 metri in questa tappa darà modo a Davide Ghiotto di esprimere le sue qualità di grande fondista.

Di seguito il calendario di gare e come seguirle in tv:

CALENDARIO GARE COPPA DEL MONDO STAVANGER

19 novembre

dalle 12.30 (orario da confermare)

1000 metri donne, 1000 metri uomini, 5000 metri donne – Divisione B.

dalle 17.00

1000 metri donne, 1000 metri uomini, 5000 metri donne – Divisione A.

20 novembre

dalle 09.50 (orario da confermare)

500 metri donne (1), 500 metri uomini (1), 10000 metri uomini – Divisione B.

dalle 15.00

500 metri donne (1), 500 metri uomini (1), 10000 metri uomini, Team Sprint uomini, Team Sprint donne – Divisione A.

21 novembre

dalle 10.00 (orario da confermare)

500 metri donne (2), 500 metri uomini (2), 1500 metri uomini, 1500 metri donne – Divisione B.

dalle 15.00

500 metri donne (2), 500 metri uomini (2), 1500 metri uomini, 1500 metri donne – Divisione A.

COPPA DEL MONDO STAVANGER IN TV

La tappa della Coppa del Mondo di speed skating a Stavanger sarà coperta in streaming da Eurosport Player Discovery+ e dal canale Youtube dell’ISU relativamente alle gare della Divisione A.

Foto: comunicato FISG