Speed skating, Andrea Giovannini è secondo nella mass start delle Finali di Coppa del Mondo a Heerenveen

Il graffio sul ghiaccio di Andrea Giovannini. L’atleta di Baselga di Pinè ha concluso in maniera rimarchevole la sua stagione nelle Finali di Coppa del Mondo di speed skating.

A Heerenveen (Paesi Bassi), nella tana degli olandesi, Giovannini è giunto secondo nella mass start e ha così ottenuto anche il secondo posto nella classifica di specialità nel massimo circuito internazionale.

Una prova di grande lucidità quella del pattinatore nostrano che ha saputo leggere le fasi della competizione e seguire soprattutto nelle ultime tornate l’azione del neerlandese Jorrit Bergsma che, sfruttando le sue grandi doti di fondista, ha provato a fare il break decisivo. Abili però Giovannini e il campione olimpico Bart Swings a mettersi in scia al padrone di casa e nello sprint finale a giocarsi il podio più alto. Il belga ha fatto vedere uno spunto migliore e si è imposto davanti all’azzurro e all’olandese.

Per l’azzurro, dopo i tanti piazzamenti di quest’annata, è arrivato il primo podio stagionale e il quinto in carriera in questa specialità nel massimo circuito internazionale. Per la cronaca, nel computo dell’overall di Coppa del Mondo, Swings (652 punti) ha preceduto per l’appunto l’atleta del Bel Paese (550) e il russo Ruslan Zakharov (425), assente per le arcinote vicende extra sportive.

