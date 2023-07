Speed skating, Francesca Lollobrigida è terza nella mass start delle Finali e vince la classifica di Coppa del Mondo di specialità

La chiusura del cerchio. La stagione dello speed skating è giunta a conclusione e sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi) si sono tenute le gare valide per le Finali di Coppa del Mondo e da questo punto di vista l’Italia può festeggiare nella mass start. La gara con partenza in linea ha regalato non poche soddisfazioni ai nostri portacolori.

E’ stato prima il turno di Andrea Giovannini che con il secondo posto odierno, primo podio stagionale alle spalle del belga Bart Swings, ha ottenuto anche la piazza d’onore nella classifica di specialità dietro al campione olimpico di Pechino. Dopo Giovannini è stata la volta di Francesca Lollobrigida che, reduce da un’esperienza ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino (Cina) entusiasmante con l’argento nei 3000 metri e il bronzo nella mass start, ha conquistato un altro risultato rimarchevole nella prova con partenza in linea.

La “Lollo” infatti è giunta terza nella prova di oggi, alle spalle del duo olandese formato dall’oro olimpico della mass start Irene Schouten e da Marijke Groenewoud. Gioco di squadra dei Paesi Bassi che ha permesso a Schouten di imporsi, ma decisivo il piazzamento sul podio di Francesca davanti alla canadese Ivanie Blondin nel computo complessivo della graduatoria di Coppa del Mondo.

L’azzurra infatti ha terminato al primo posto della classifica generale con 602 punti a precedere Blondin (578) e a Schouten (506). Un riscontro frutto di una stagione strepitosa nella quale la romana, nella sua totalità, può vantare due affermazioni e cinque piazzamenti nelle prime tre posizioni delle prove individuali a cui ha preso parte, non considerando le due medaglie olimpiche citate.

