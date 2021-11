Slittino, Coppa del Mondo 2021-2022: i favoriti del doppio. Sfida Germania-Austria, azzurri per il salto di qualità

Tutto pronto per una nuova edizione della Coppa del Mondo di slittino: si comincia nel week-end in terra cinese, sulla pista di Pechino che ospiterà i prossimi Giochi Olimpici invernali. Andiamo a scoprire nel dettaglio i favoriti per la sfera di cristallo per quanto riguarda il doppio.

Dopo che per qualche anno c’è stato un dominio teutonico (otto coppe consecutive in casa Germania), il pronostico è stato ribaltato nella passata stagione, con l’Austria che si è issata in vetta. Sarà dunque apertissima la battaglia per il titolo anche quest’anno.

I detentori, gli austriaci Steu/Koeller, lanciano nuovamente la sfida ai favoritissimi tedeschi Eggert/Benecken e Wendl/Arlt, rispettivamente campioni del mondo e campioni olimpici. Sarà davvero una battaglia alla pari e ricca di colpi di scena e ribaltamenti di fronte. Proveranno ad inserirsi nella lotta anche i veterani lettoni Sics/Sics, che sembrano aver trovato una seconda giovinezza, chiudendo in piazza d’onore l’anno scorso.

L’Italia a caccia del definitivo salto di qualità: Rieder/Rastner hanno trovato una spettacolare vittoria ad Igls, giungendo quinti in graduatoria, con diversi piazzamenti di lusso. Occhio anche a Rieder/Kainzwaldner e Nagler/Malleier, che sembrano sempre pronti per trovare quello step in più che significherebbe podio.

