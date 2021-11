Sci alpino, Wendy Holdener torna in pista per gli slalom di Levi: superato l’infortunio agli scafoidi

Dopo la grande apprensione per la frattura ad entrambi gli scafoidi in allenamento, Wendy Holdener ha quasi finalizzato il recupero e sarà regolarmente al via nel doppio slalom di Levi (Finlandia). La pluricampionessa svizzera va alla caccia del primo trionfo in Coppa del Mondo tra i pali snodabili, ma il vero obiettivo del weekend è quello di ritrovare buone sensazioni per il prosieguo della stagione.

Una banale distrazione in palestra a inizio ottobre è stata la causa dell’insolito infortunio ai polsi di Holdener, che fortunatamente non è dovuta ricorrere al temuto intervento chirurgico per sistemare le cose. Nelle ultime settimane Wendy si è sottoposta a riabilitazione allenandosi poco o nulla in slalom, disciplina che sollecita molto le estremità degli arti superiori nell’abbattimento dei pali.

A discapito di previsioni non del tutto rosee, le ossa sono guarite in fretta, ma conoscendo la tempra dell’atleta c’era da aspettarsi un recupero in tempi record. Già l’anno scorso si fratturò il perone nell’incombenza dell’esordio stagionale, riuscendo a rientrare nel circus dopo meno di un mese e mezzo tra lo stupore degli addetti ai lavori.

Queste le impressioni della portacolori rossocrociata affidate ad Instagram: “Il dottore mi ha dato il via libera per gli slalom! Ieri ho ricominciato ad allenarmi con i pali dei bambini, che sono più sottili e comportano colpi meno pesanti per i miei polsi. Tutto è andato alla perfezione, e oggi anche con i pali normali non sentivo dolore. Sono così felice di dire: Levi, sto arrivando!”.

Occhi puntati dunque sulle nevi finlandesi, che ospiteranno i primi due slalom femminili della stagione di Coppa del Mondo. Orari identici per le giornate di sabato e domenica: prima manche alle 10.30, seconda dalle 13.30. Sarà della partita anche un’altra rientrante di peso, Anna Swenn-Larsson, che si ripresenta al cancelletto dopo quasi due anni di assenza dal circuito.

Foto: Goran Jakus / Shutterstock.com