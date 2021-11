Quanti soldi guadagna Jannik Sinner partecipando alle ATP Finals? Gettone di presenza e montepremi per le vittorie

Jannik Sinner subentra in corsa alle ATP Finals 2021, il torneo di fine anno riservato ai migliori otto giocatori della stagione. L’altoatesino ha sostituito l’infortunato Matteo Berrettini e questa sera (ore 21.00) farà il proprio debutto sul cemento indoor del PalaAlpitour di Torino, incrociando il polacco Hubert Hurkacz: l’obiettivo è quello di vincere, in modo da vendicare la sconfitta rimediata nella finale del Masters 1000 di Miami e di tornare nella top-10 del ranking ATP, restando in corsa per una difficile qualificazione alle semifinali delle Finals.

Il “ripescaggio” garantisce un’importante somma in denaro al 20enne, visto che la semplice partecipazione alle ATP Finals assicura 173.000 dollari (circa 150.000 euro), poi per ogni vittoria nel round robin si portano a casa altri 173.000 dollari. Vincere la semifinale garantisce 530.000 dollari (circa 459.000 euro), mentre la singola affermazione in finale vale 1.094.000 dollari (circa 947.000 euro).

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger