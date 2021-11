Quanti soldi guadagna Jannik Sinner sfidando Alcaraz a Parigi-Bercy? Montepremi, cifre e proiezioni fino alla finale

Jannik Sinner si sta preparando per affrontare Carlos Alcaraz nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il tennista italiano incrocerà lo spagnolo in un testa a testa particolarmente atteso tra i due grandi nomi del presente e del futuro. Quello che andrà in scena sul cemento indoor della capitale francese potrebbe essere il primo atto di una rivalità che animerà i prossimi anni.

Il 20enne altoatesino ha goduto di un bye al primo turno e mercoledì 3 novembre scenderà in campo con l’obiettivo di vincere per conquistare punti fondamentali in ottica qualificazione alle ATP Finals. Il 18enne iberico, invece, ha eliminato il transalpino Pierre-Hugues Herbert dopo tre ore di autentica battaglia e cercherà un nuovo scalpo di lusso dopo aver già eliminato Matteo Berrettini a Vienna.

Il nostro portacolori, numero 9 al mondo, se la dovrà vedere con il numero 35 del ranking ATP: si preannuncia grande battaglia e spettacolo, l’obiettivo è quello di fare strada marcando da vicino Ruud, Hurkacz, Norrie e gli altri rivali nella corsa verso Torino. Nel frattempo l’azzurro si è già garantito una prima somma in denaro: quanti soldi guadagnerà Jannik Sinner sfidando Carlos Alcaraz nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy? Stiamo parlando di 22.000 euro, indipendentemente dal risultato del match.

La qualificazione agli ottavi di finale garantirebbe 36.000 euro, l’accesso ai quarti di finale assicurerebbe 60.000 euro, la semifinale porterebbe in dote 106.000 euro, il finalista perdente si consolerà con 187.000 euro, il vincitore festeggerà con 336.030 euro.

QUANTI SOLDI GUADAGNA JANNIK SINNER CON LA SFIDA AD ALCARAZ?

22.000 euro.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer