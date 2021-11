Serie A basket, calendario partite di oggi: orari 14 novembre, tv, programma, streaming

Sono diversi I match in programma oggi 14 novembre per l’ottava giornata di Serie A di basket. Dopo gli anticipi disputati ieri sera, scendono da metà pomeriggio fino a stasera tutte le altre squadre del massimo campionato italiano della palla a spicchi.

Ad inaugurare questa domenica di grande basket saranno Germani Brescia e Virtus Bologna (inizio del math alle ore 16:00 al PalaLeonessa). Entrambe le squadre arrivano al match odierno in cerca di riscatto dopo le sconfitte subite in campionato per la Germani (78-62 contro Trento, dopo un filotto di tre successi di fila) e in EuroCup per la Virtus Bologna (due débâcle consecutivi contro Buducnost e Valencia, in entrambi i casi in rimonta nell’ultimo quarto dopo aver dominato a lunghi tratti). Un’ora più tardi, alle 17:00, l’altra squadra di Bologna (la Fortitudo) ospita al PalaDozza l’Umana Reyer Venezia. La Effe cerca la seconda affermazione consecutiva dopo aver battuto, sempre tra le mura amiche, la Nutribullet Treviso nell’ultima giornata (83-70). La Reyer, invece, si presenta a Bologna forte del doppio successo tra Campionato (94-74 contro Reggio Emilia) ed EuroCup (battuto il Buducnost capo-classifica del girone B).

Alle 17:30 scendono in campo la Bertram Dertona Tortona e la Dinamo Sassari. I piemontesi sono stati battuti da Napoli nel match tra neo-promosse solo nei secondi finali della sfida del PalaBarbuto di domenica scorsa (82-79), mentre i sassaresi hanno subito la sconfitta interna contro l’Allianz Trieste (74-83). Alle 18:30 al Forum di Assago l’Olimpia Milano, capolista e ancora imbattuta (7-0), ospita Reggio Emilia. I milanesi vogliono continuare a mantenere la vetta della classifica, dopo aver battuto Cremona con qualche difficoltà (86-93) ed aver surclassato in Eurolega il Fenerbahce Istanbul per 43-68 nell’ultimo turno (meneghini sempre al primo posto anche in Europa). Gli emiliani si presentano al match odierno dopo una sconfitta in Campionato (94-74 contro la Reyer Venezia), ma soprattutto dopo un importante successo in FIBA EuroCup contro i russi del Saratov (80-77) che gli ha garantito così il passaggio alla fase successiva della competizione continentale. Alle 19:30 è in programma al PalaVerde di Villorba (Treviso) la sfida tra la Nutribullet e la Vanoli Cremona. I veneti vogliono riscattare la sconfitta dell’ultimo turno contro la Fortitudo Bologna, mentre i lombardi hanno messo in difficoltà la corazzata Olimpia dandole filo da torcere per 40′ (86-93 il risultato finale in favore di Milano). Chiude la giornata odierna il posticipo tra Allianz Trieste ed Openjobmetis Varese. I friulani hanno espugnato il PalaSerradimigni nell’ultimo turno (74-83), mentre i lombardi sono stati sconfitti in casa dall’Happy Casa Brindisi (71-84).

La diretta TV è prevista su Eurosport 2 HD di un match (Bertram Dertona Tortona-Dinamo Sassari), mentre su RaiSport andrà in onda il posticipo delle 20:45 tra Trieste e Varese. La diretta streaming sarà garantita da Eurosport Player, Discovery+, DAZN (per il match visibile su Eurosport 2 HD) e RaiPlay (per il posticipo in diretta sul canale 58 del Digitale Terrestre). OA Sport, infine, fornirà la diretta LIVE scritta dei match principali (Brescia-Virtus Bologna e Milano-Reggio Emilia), per non farvi perdere nemmeno un’azione dell’ottava giornata di Serie A di basket!

SERIE A BASKET, OTTAVA GIORNATA DI REGULAR SEASON: IL PROGRAMMA DI OGGI 14 NOVEMBRE

Ore 16:00 Germani Brescia-Segafredo Virtus Bologna

Ore 17:00 Fortitudo Bologna-Umana Reyer Venezia

Ore 17:30 Bertram Dertona Tortona-Banco di Sardegna Sassari

Ore 18:30 A|X Armani Exchange Olimpia Milano-UNAHotels Reggio Emilia

Ore 19:30 Nutribullet Treviso-Vanoli Cremona

Ore 20:45 Allianz Pallacanestro Trieste-Openjobmetis Varese

SERIE A BASKET, OTTAVA GIORNATA DI REGULAR SEASON: DOVE SEGUIRE I MATCH

DIRETTA TV: Eurosport 2 HD (per il match Tortona-Sassari), RaiSport (posticipo Trieste-Varese)

DIRETTA STREAMING: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, DAZN

DIRETTA LIVE SCRITTA: OA Sport (Brescia-Virtus Bologna e Olimpia Milano-Reggio Emilia)

Credit: Ciamillo