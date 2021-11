Sci alpino, tante assenze nel Parallelo di Lech. Goggia e Brignone non ci saranno. Out anche Odermatt e Kilde

La Coppa del Mondo di sci alpino ricomincia da Lech. Dopo l’antipasto di Soelden, la stagione riprende nuovamente dall’Austria e precisamente da Lech, sede del primo ed unico parallelo della stagione. Sabato toccherà alle donne e domenica agli uomini, in un format che convince sempre meno e che ha visto la stessa FIS escluderlo quasi completamente dopo la rivoluzione dei calendari.

Una gara “quasi inutile” all’interno della stagione e che gli stessi atleti preferiscono saltare. In campo femminile si contano più assenze che presenze e sono davvero tantissime le sciatrici che hanno comunicato che non gareggeranno in Austria. Mikaela Shiffrin soffre di un problema alla schiena e vuole concentrarsi in vista delle gare di Levi e poi di Killington. Mancherà anche Petra Vlhova, anche lei impegnata a preparare al meglio gli slalom sulle nevi finlandesi.

Non saranno presenti nemmeno la francese Tessa Worley, bronzo ai Mondiali di Cortina, ma anche la neozelandese Alice Robinson e le svizzere Wendy Holdener e Michelle Gisin. Assenze pesanti anche in casa Italia, visto che Federica Brignone e Sofia Goggia sono già in Colorado per preparare al meglio le gare americane. Fari puntati dunque su Marta Bassino, campionessa del mondo in carica e che si presenta sabato tra le principali favorite.

Anche in campo maschile le assenze non mancano. Marco Odermatt, vincitore del gigante di Soelden, non è stato inserito nella lista dei convocati svizzeri. Anche in casa Norvegia mancano alcuni big come Aleksander Aamodt Kilde e Lucas Braathen. Purtroppo l’Austria dovrà fare a meno di Roland Leitinger, che si è infortunato gravemente nei giorni scorsi e ha chiuso già la sua stagione.

Tante assenze per una gara che non piace agli atleti e che convince sempre meno anche il pubblico. Il parallelo ha ancora senso? Una domanda a cui la FIS dovrà dare una risposta a breve.

Foto: LaPresse