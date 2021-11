Pattinaggio artistico, NHK Trophy 2021: super sfida russa nelle coppie, debutto per Sinitsina-Katsalapov nella danza

Poteva essere una tappa storica, ma due defezioni di rilievo renderanno l‘NHK Trophy, quarto appuntamento del circuito ISU Grand Prix di pattinaggio di figura in scena questo fine settimana a Tokyo, un evento sulla carta leggermente meno entusiasmante rispetto a quelli visti fino a questo momento. All’appello mancherà non a caso il più grande di tutti i tempi, Yuzuru Hanyu, fermato da un infortunio alla caviglia, ma anche la Regina dei quadrupli Alexandra Trusova, rimasta in Russia, anche lei alle prese con un problema alla caviglia e rimasta in Russia per motivi precauzionali. A queste due assenze si aggiunge anche quella di Rika Kihira che, approdata recentemente in Canada da Brian Orser, non ha ancora raggiunto una condizione fisica adeguata.

Per queste ragioni quindi la gara da seguire tutta d’un fiato sarà principalmente quella delle coppie d’artistico, dove assisteremo all’interessante confronto tra i Campioni Mondiali in carica Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov e i veterani Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, alla ricerca di una continuità realizzativa nel libero che potrebbe rilevarsi oltremodo proficua negli appuntamenti più blasonati. A completare il parterre figurano poi Riku Miura-Ryuici Kihara, pronti a proseguire tra le mura amiche il loro impressionante percorso di crescita dopo la vittoria all’Autumn Classic International e il secondo posto di Skate Canada. Attesi inoltre i tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nolan Seegert, i quali hanno ben figurato nello short di Skate Canada, concluso al terzo posto, salvo poi essere crollati nel segmento più lungo.

Snodo cruciale nella danza sul ghiaccio, per via del delicatissimo esordio dei detentori del titolo iridato Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov, ancora fisicamente non al top ma chiamati a rispondere a distanza ai loro diretti avversari, Papadakis-Cizeron, abili a confezionare a Torino un punteggio totale di 220.06. Se Madison Chock-Evan Bates sembrano avere già prenotato la seconda piazza, sarà battaglia vera per il gradino più basso del podio con protagonisti gli iberici Sara Hurtado-Kirill Khaliavin, i canadesi Marjorie Lajoie-Zachary Lagha e Lilah Fear-Lewis Gibson, forse i più grandi delusi di questa prima parte di competizione, addirittura settimi in quel di Vancouver.

Nell’individuale maschile tra i favoriti impossibile non citare il vincitore di Skate America, Vincent Zhou, oltre che il Vice Campione Olimpico Shoma Uno, principale outsider dello statunitense. Muschio selvaggio per il terzo posto, con molteplici concorrenti potenzialmente in grado di raggiungerlo, dai russi Makar Ignatov e Alexander Samarin passando per il sudcoreano Juhnwahn Cha e l’azzurro Matteo Rizzo, a caccia del terzo podio in Coppa del Mondo.

In campo femminile la più temibile sarà invece la russa Daria Usacheva, una delle pattinatrici con più qualità dell’intero panorama; concrete possibilità poi per tutta la compagine giapponese capitanata da Kaori Sakamoto, per la sudcoreana Young You oltre che per l’americana Alysa Liu. Si comincia venerdì a partire dalle ore 4:33 italiane.

Foto: LaPresse