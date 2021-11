Dopo aver analizzato la gara femminile, adesso tocca al paralello maschile di Lech, che si terrà sempre in due fasi nella giornata di domenica. Alle 10 la fase di qualificazione dalla quale usciranno i sedici atleti che comporranno il tabellone ad eliminazione diretta (ore 16.00). Anche tra gli uomini non mancano le assenze, su tutte quella di Marco Odermatt, che ha vinto il gigante di Soelden e che dovrà guardare da casa il rivale Alexis Pinturault.

Per il francese è sicuramente una bella occasione per ottenere punti e portarsi in vantaggio sul rivale per la sfera di cristallo. Il transalpino è certamente nel lotto dei favoriti e guida una Francia che ha perso Mathieu Faivre, oro iridato a Cortina. Anche la Svizzera si presenta con molte defezioni, in particolare quelle di Loic Meillard (bronzo ai Mondiali) e Justin Murisier, tra gli atleti che hanno maggiormente criticato il format del parallelo.

Attenzione all’Austria, che ha perso per tutta la stagione lo sfortunato Roland Leitinger, ma che potrà contare su alcuni ottimi atleti in parallelo come Adrian Pertl e Michael Matt. Norvegia e Svezia sono da sempre due nazioni che ben si comportano in questa specialità e tra i favoriti c’è sicuramente Kristoffer Jakobsen.

In casa Italia l’obiettivo principale è quello di centrare la qualificazione con il maggior numero di atleti e poi di provare a stupire. Luca De Aliprandini ha le carte per ottenere un buon risultato, ma c’è attesa anche per Alex Vinatzer, che può essere davvero la mina vagante in una gara che regala sempre sorprese.

