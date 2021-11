Sci alpino, Coppa del Mondo: controllo neve positivo a Levi, ok ai due slalom femminili

Stiamo per entrare nel vivo della Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Dopo il gigante di apertura, andato in scena a Soelden a fine ottobre, si ripartirà a tutti gli effetti con l’unico parallelo della stagione, in programma nel weekend a Lech (Austria). Si guarda però anche più lontano, ovvero ai due slalom femminili che si disputeranno a Levi (Finlandia) nel fine settimana del 20-21 novembre.

La Fis ha infatti effettuato il controllo della neve nella località nordica e ha dato esito positivo, dunque tra otto giorni si potrà scendere regolarmente e disputare la prima gara stagionale in questa specialità. Ricordiamo che saranno coinvolte soltanto le donne, gli uomini non saranno impegnati in questo ormai tradizionale appuntamento che dà il là effettivo all’annata agonistica.

