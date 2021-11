Sci alpino, orari e programma fine settimana Lech: canali tv, streaming, palinsesto RAI ed Eurosport

La Coppa del Mondo di sci alpino riapre ufficialmente i battenti a Lech. Dopo l’antipasto di Soelden, la stagione riprende nuovamente dall’Austria e precisamente da Lech, sede del primo ed unico parallelo della stagione. Sabato toccherà alle donne e domenica agli uomini.

In campo femminile si contano più assenze che presenze e sono davvero tantissime le sciatrici che hanno comunicato che non gareggeranno in Austria, da Shiffin a Vlhova, da Brignone a Goggia. Fari puntati, dunque su Marta Bassino, oro agli ultimi Mondiali. Anche in campo maschile le assenze non mancano. Marco Odermatt, vincitore del gigante di Soelden, non è stato inserito nella lista dei convocati svizzeri. Anche in casa Norvegia non ci saranno alcuni big come Aleksander Aamodt Kilde e Lucas Braathen.

Di seguito il programma delle gare di Lech, valevoli per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport (in chiaro) e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO LECH 2021

SABATO 13 NOVEMBRE

Ore 10.00 qualificazione parallelo femminile

Ore 17.00 parallelo femminile

DOMENICA 14 NOVEMBRE

Ore 10.00 qualificazione parallelo maschile

Ore 16.00 parallelo maschile

COPPA DEL MONDO LECH 2021: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport

Diretta streaming su RaiPlay, Discovery +, SkyGo.

DIRETTA LIVE su OA Sport.

Foto: LaPresse