Sci alpino, Coppa del Mondo Levi 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario 20-21 novembre

Dopo il parallelo di Lech, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Finlandia con due slalom in programma tra sabato e domenica. Grandissima attesa per il duello tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, che hanno saltato entrambe la gara dell’ultimo weekend per arrivare al meglio a questa due giorni sulle nevi finlandesi. Non solo loro, ma fari puntati anche su Katharina Liensberger, ormai da considerare assolutamente tra le favorite per la vittoria.

In casa Italia comincia una stagione difficile tra i pali stretti, con tante giovani azzurre che stanno crescendo all’interno della Coppa del Mondo e che puntano ad ottenere buoni risultati (una Top-15) già da queste due gare. Le maggior attenzioni sono poste su Martina Peterlini e Marta Rossetti.

Di seguito il programma delle gare di Levi, valevoli per la Coppa del Mondo femminile 2021-2022 di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport (in chiaro) e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO LEVI 2021

SABATO 20 NOVEMBRE

Ore 10.30 prima manche slalom femminile

Ore 13.30 seconda manche slalom femminile

DOMENICA 21 NOVEMBRE

Ore 10.30 prima manche slalom femminile

Ore 13.30 seconda manche slalom femminile



COPPA DEL MONDO LEVI 2021: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport

Diretta streaming su RaiPlay, Discovery +, SkyGo.

DIRETTA LIVE su OA Sport.

Foto: LaPresse