Rugby, Test Match: la Scozia concreta supera di misura l’Australia

Non bastano le provocazioni all’Australia per avere la meglio della Scozia nell’ultimo test match del weekend, con i britannici che non cadono nella trappola Wallabies e conquistano una vittoria importantissima.

Parte bene l’Australia che dopo cinque minuti di gioco conquista una punizione piazzabile, ma James O’Connor sbaglia malamente il calcio e nulla di fatto. Scozia che cerca di alzare i ritmi, muovendo velocemente i trequarti, ma l’Australia è molto attenta. Wallabies che mettono molta pressione sui padroni di casa, ma scozzesi che si salvano a pochi passi dalla linea di meta mentre si arriva a metà primo tempo senza punti sul tabellone.

Scozia che ha due touche in fila sui 5 metri offensivi, e sulla seconda maul è Hamish Watson ad andare oltre e padroni di casa che si portano sul 7-0 al 23’. Soffrono gli australiani, brutti palla in mano e in difficoltà in difesa, ma non ne approfittano gli scozzesi. Così al 36’ una touche in attacco regala una buona maul all’Australia e sul prosieguo dell’azione è Michael Hooper a schiacciare oltre la linea di meta. Ma il TMO vede un colpo proibito in ruck di Allan Alaalatoa e meta annullata e cartellino giallo per il pilone. Nonostante l’inferiorità, al 39’, punizione a favore dell’Australia e questa volta O’Connor mette a segno i primi punti e si va al riposo sul 7-3 per la Scozia.

Molto nervosismo e interventi al limite anche a inizio ripresa, ma al 45’ la difesa della Scozia dorme e si infila ringraziando Robert Leota che schiaccia senza problemi e vantaggio Australia che va sul 7-10. Subito dopo chance d’oro per la Scozia, bellissima e veloce azione, ma nel finale manca la concretezza e nulla di fatto. Wallabies che cercano di provocare i britannici con continui gesti antisportivi, con l’arbitro Poite che fatica a gestire la situazione. Al 57’ ennesimo fallo degli ospiti, touche e va oltre Ewan Ashman, che evita di farsi buttare fuori dal campo prima di schiacciare e Scozia che meritatamente torna avanti 12-10.

Prova a reagire l’Australia, che torna a pensare a giocare e non a cercare la rissa, e al 64’ fallo scozzese e O’Connor dalla piazzola ridà il +1 agli ospiti. Passano pochi minuti e al 69’ fallo in mischia ed è Russell questa volta ad andare sulla piazzola e Scozia che torna in vantaggio 15-13. Al 77’ bellissima azione della Scozia, ma è Russell che sbaglia malamente un calcio all’ala e nulla di fatto. Ma la Scozia controlla il finale e porta a casa una ottima vittoria.

Foto: LaPresse