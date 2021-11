Pallamano femminile, Serie A 2021-2022: Brixen ancora leader, Ferrara vince per la prima volta

Cala il sipario sulla settima giornata di Serie A per quanto riguarda la pallamano femminile. Brixen Südtirol vince ancora e si conferma al comando della regular season con 1 punto di scarto sulla Jomi Salerno. Le campane continuano a tallonare in classifica le altoatesine che questo week-end hanno avuto la meglio per 28 a 23 sul campo dell’Ac Life Style Erice.

La squadra di Hubi Nössing si impone grazie ad una nuova notevole performance di Babbo che si rivela determinante nella seconda metà dell’incontro. Affermazione relativamente semplice per Bressanone in un pomeriggio che ha premiato anche Salerno, a segno per 35 a 24 su Leno. Costa e Pugliara cercano di tenere testa alle salernitane che nel finale sono state nettamente superiori.

Prima gioia stagionale per Ferrara. Le emiliane si impongono in casa con 6 gol di scarto (29-23) sulle Guerriere Malo. Da evidenziare la prestazione di Tanic, autrice di fondamentali reti per le ferraresi, che hanno gestito negli ultimi minuti una possibile risposta da parte delle venete.

Alì-Best Espresso Mestrino svetta per 28 a 17. Le venete si sono imposte al Pala Lissaro confermando il terzo posto nella graduatoria overall della regular season. Le ragazze di Lucarini sono state nettamente superiori nella ripresa chiudendo i giochi per il match.

Emozioni a non finire in serata tra Casalgrande Padana e Cassa Rurale Pontinia. Giulia Conte regala il successo alle lombarde che chiudono con un solo gol di scarto (27-28). Più facile, invece, l’affermazione da parte di Cellini Padova, a segno per 28-21 su Cassano Magnago. Da evidenziare le sette reti da parte di Eghianruwa, atleta che regala emozioni insieme alle sorelle Djogap.

CLASSIFICA REGULAR SEASON DOPO LA 7^ GIORNATA

Brixen Südtirol 14 pti, Jomi Salerno 13, Alì-Best Espresso Mestrino 12, Cassa Rurale Pontinia 10, Casalgrande Padana 8, AC Life Style Erice 7, Cellini Padova 7, Cassano Magnago 4, Leno 3, Ariosto Ferrara 2, Guerriere Malo 2, Mezzocorona 2.

Foto: FIGH