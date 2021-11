Calcio, Serie A 2021/2022: la Roma soccombe a Venezia, vittorie preziose per Bologna e Udinese

Una pioggia di gol ha impreziosito il prosieguo domenicale della dodicesima giornata di Serie A. La Roma cade a Venezia al termine di una partita spettacolare e combattutissima, vince 1-2 il Bologna in trasferta a Marassi e torna a sorridere l’Udinese, che sconfigge 3-2 il Sassuolo tra le mura amiche.

Continua il periodo buio dei giallorossi, che nell’anticipo delle 12.30 crollano sotto i colpi di un Venezia gagliardo. La formazione di Paolo Zanetti passa al terzo minuto grazie al gol di Caldara, pescato in posizione perfetta dal calcio piazzato di Aramu. Okereke fallisce il raddoppio e la Roma rimonta nel finale di tempo con le reti di Shomurodov al 43′ e di Abraham a tempo scaduto.

Nella ripresa la squadra di casa argina bene i tentativi dei capitolini e colpisce su rigore al 65′ con Aramu per un intervento scomposto di Cristante. La Roma si sbilancia e presta il fianco ad un inarrestabile Okereke che fa 3-2 in contropiede, scatenando la gioia dello stadio gremito. Il Venezia potrebbe chiudere i giochi nel finale, ma la traversa e i miracoli di Rui Patricio tengono in piedi Pellegrini e compagni, che falliscono a più riprese il colpo del pareggio.

Vittoria cruciale per l’Udinese di Gotti, capace di sconfiggere per 3-2 il Sassuolo. I friulani partono forte e colpiscono al 7′ con Deulofeu, prima che De Silvestri vanifichi il vantaggio regalando a Berardi la palla del pareggio. Frattesi imbuca di nuovo l’estremo difensore bianconero al 27′, poi diventa suo malgrado artefice del 2-2 deviando nella propria porta il tiro da fuori di Molina.

Il ritmo rimane alto ad inizio secondo tempo. L’arbitro Dionisi prima annulla per fuorigioco, poi convalida la rete di Beto che vale ai friulani il nuovo vantaggio. Finale incandescente con il secondo giallo a Makengo, per gli emiliani ormai è troppo tardi e gli uomini di Gotti festeggiano.

Gol ed emozioni anche a Marassi, dove il Bologna ribalta i pronostici della vigilia inguaiando ulteriormente i blucerchiati. Dopo un primo tempo sornione, eccezion fatta per la traversa colpita da fuori area da Askildsen, passano gli ospiti al 47′ grazie al gol di Svanberg che conclude nel migliore dei modi un’azione splendida.

La Samp non fa in tempo ad accorciare le distanze con Thorsby, bravo ad inserirsi sulla spizzata di Yoshida, che torna di nuovo sotto per mano di Arnautovic, preciso nel battere di testa Audero sotto porta. Finale nervoso ma non succede più nulla: il Bologna continua la sua cavalcata nella parte sinistra della classifica, mentre la panchina di D’Aversa è più traballante che mai.

RISULTATI E CLASSIFICA PROVVISORIA SERIE A

RISULTATI DODICESIMA GIORNATA

Empoli-Genoa 2-2

Spezia-Torino 1-0

Juventus-Fiorentina 1-0

Cagliari-Atalanta 1-2

Venezia-Roma 3-2

Udinese-Sassuolo 3-2

Sampdoria-Bologna 1-2

CLASSIFICA PROVVISORIA DODICESIMA GIORNATA

Milan* 31

Napoli* 31

Inter* 24

Atalanta 22

Roma 19

Lazio* 18

Fiorentina 18

Juventus 18

Bologna 18

Empoli 16

Hellas Verona* 15

Sassuolo 14

Torino 14

Udinese 14

Venezia 12

Spezia 11

Sampdoria 9

Genoa 9

Salernitana* 7

Cagliari 6

*Una partita in meno

Foto: Lapresse