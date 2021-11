Rugby, Test Match: Italia-Nuova Zelanda, con gli All Blacks l’esordio più duro

Torna in campo a distanza di mesi l’Italrugby, ferma dall’ultimo Sei Nazioni e che in questi mesi ha visto l’arrivo di Kieran Crowley sulla panchina al posto di Franco Smith. Saltati i test estivi, infatti, sabato gli azzurri saranno impegnati per la prima volta con la nuova gestione tecnica e avversari di giornata i fortissimi All Blacks.

Sfida sulla carta impossibile per Michele Lamaro, fresco nuovo capitano dell’Italia, e compagni quella contro la Nuova Zelanda. Gli All Blacks si presentano all’Olimpico con una formazione inedita e molto giovane, con Josh Lord alla prima da titolare e ben sei giocatori con meno di 10 caps nel XV iniziale. Saranno, però, guidati dall’esperto Sam Cane, rientrante dopo un lungo infortunio, mentre tra i big si vedranno in campo Dane Coles e Damian McKenzie, mentre dalla panchina entrerà il veterano Samuel Whitelock (129 caps).

Di contro, anche Kieran Crowley sceglie una squadra molto giovane, che ritrova dopo una lunga assenza Matteo Minozzi a estremo e Marco Fuser in seconda linea. Mediana giovanissima, ma già rodata nell’ultimo Sei Nazioni, formata da Stephen Varney e Paolo Garbisi, mentre molto interessanti sono le ali, con Federico Mori e Monty Ioane che metteranno chili e velocità a disposizione della squadra.

LE FORMAZIONI

Italia: 15 Matteo Minozzi, 14 Federico Mori, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Marco Zanon, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Renato Giammarioli, 7 Michele Lamaro, 6 Sebastian Negri, 5 David Sisi, 4 Marco Fuser, 3 Marco Riccioni, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Danilo Fischetti

In panchina: 16 Luca Bigi, 17 Ivan Nemer, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Niccolò Cannone, 20 Federico Ruzza, 21 Abraham Steyn, 22 Callum Braley, 23 Carlo Canna

Nuova Zelanda: 15 Damian McKenzie, 14 Sevu Reece, 13 Braydon Ennor, 12 Quinn Tupaea, 11 George Bridge, 10 Richie Mo’unga, 9 Brad Weber, 8 Hoskins Sotutu, 7 Sam Cane, 6 Luke Jacobson, 5 Josh Lord, 4 Tupou Vaa’i, 3 Tyrel Lomax, 2 Dane Coles, 1 George Bower

In panchina: 16 Asafo Aumua, 17 Ethan de Groot, 18 Ofa Tuungafasi, 19 Samuel Whitelock, 20 Shannon Frizell, 21 Finlay Christie, 22 David Havili, 23 Jordie Barrett

Foto: Nderim Kaceli / DPPI – LPS