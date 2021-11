Rugby, Test Match: il programma del weekend

Dopo un paio di antipasti negli scorsi fine settimana, inizia ufficialmente questo weekend l’autunno ovale internazionale e tra sabato e domenica sono tante le sfide da non perdere sui campi di tutta Europa. Ecco, dunque, il programma del weekend.

Si inizia sabato alle 14 dall’Aviva Stadium di Dublino, dove l’Irlanda ospita il Giappone. Un match in teoria segnato, con i padroni di casa favoriti d’obbligo, ma tanto interesse c’è attorno ai nipponici, che devono dimostrare che la crescita vista negli ultimi anni non si è fermata dopo la Rugby World Cup casalinga del 2019. Sempre alle 14, invece, all’Olimpico di Roma va in scena l’attesa partita tra l’Italia e gli All Blacks.

Alle 16, invece, sfida curiosa tra due outsider a Lisbona, con il Portogallo che ospita il Canada. Alle 16.15 a Twickenham scende in campo l’Inghilterra di Eddie Jones, che affronta Tonga nel primo match del novembre degli inglesi, un avvio soft, ma con Farrell e compagni che non possono permettersi errori. Alle 17.00, invece, la Spagna appena sconfitta dall’Italia A ospiterà le Fiji in un match che vede i pacifici favoriti d’obbligo.

Il sabato internazionale si conclude con due sfide da non perdere. Alle 18.30 a Cardiff il Galles ospita il Sudafrica campione del mondo, con due formazioni che hanno molto da dimostrare dopo un periodo di alti e bassi. Alle 21.00, invece, allo Stade de France di Parigi la Francia ospita l’Argentina. Un derby latino che vede in campo una giovane e talentuosa formazione transalpina e dei Pumas con più domande che certezze dopo l’ultima Rugby Championship.

Domenica, infine, altre due sfide. A Verona alle 14.00 si affronteranno la Romania e l’Uruguay, con grande interesse per l’Italia sulla prestazione dei sudamericani che tra due settimane sfideranno proprio gli azzurri. Alle 15.15, infine, a Edimburgo gran finale tra la Scozia e l’Australia, due formazioni di qualità, ma che sono abituate a offrire alti e bassi e match che promette dunque grandi sorprese.

Foto: Simon King/DPPI – LPS