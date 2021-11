Rugby, Mercato: Ange Capuozzo, sarà sfida tra Racing 92 e Bordeaux

Sono ore importanti per l’estremo Ange Capuozzo, italofrancese di Grenoble. Il giovane, infatti, ha esordito nel weekend con l’Italia A contro la Spagna, ma soprattutto il talento azzurro sarebbe nel mirino di due big del Top 14 e l’anno prossimo potrebbe fare il grande salto.

Nato a Grenoble il 30 aprile 1999, Capuozzo è cresciuto nelle giovanili del club della sua città e nel 2019 ha esordito in prima squadra in Top 14. La squadra, però, è retrocessa e ora l’estremo è un punto fermo dei rossoblù in ProD2, la seconda lega transalpina di rugby. Convocato con l’Italia Under 20 negli ultimi due anni, come detto nel weekend ha esordito con l’Italia A nel test match giocato in Spagna contro gli iberici.

E ora molti hanno messo gli occhi addosso al trequarti azzurro. Secondo quanto riporta Midi Olympique, infatti, sono due i club di Top 14 che stanno lavorando nell’ombra per mettere sotto contratto Capuozzo la prossima stagione. Il contratto del giocatore con Grenoble scade a giugno 2022 e, dunque, è ufficialmente sul mercato.

In prima fila ci sono i parigini del Racing 92, club che già in passato ha visto tra le sue fila degli azzurri, da Mirco Bergamasco ad Andrea Lo Cicero, passando per Andrea Masi. E ora i biancoazzurri vogliono rinforzare il triangolo allargato con Ange Capuozzo. A sfidare i parigini, però, ci sarebbe il Bordeaux, formazione che è esplosa negli ultimi anni e che vuole puntare su una squadra giovane e futuribile e, dunque, vede nell’estremo azzurro una variabile più che interessante.

Foto: Alessio Tarpini – LPS