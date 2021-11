Rugby, Inghilterra: Joe Marler out con l’Australia per il Covid

Non ci sarà il pilone Joe Marler nel test match di sabato dell’Inghilterra contro l’Australia. Il giocatore, infatti, è risultato positivo al Covid e, dunque, è in isolamento e non potrà scendere in campo nella sfida di Twickenham.

Torna, dunque, prepotentemente di attualità nel rugby internazionale la pandemia, anche perché la positività di Marler ha messo in allarme tutta la squadra. Il giocatore, infatti, sabato scorso è sceso in campo contro Tonga, entrando dalla panchina, e per questo motivo ieri tutta la rosa e lo staff tecnico sono stati sottoposti a test. I cui risultati sarebbero negativi, anche se ovviamente la strada verrà testata nuovamente prima della sfida con l’Australia.

Per l’Inghilterra questo è il secondo forfait consecutivo a causa del Covid 19, visto che contro i tongani ha dovuto saltare all’ultimo Owen Farrell a numero 10, con l’apertura britannica che era risultato positivo a un test. Per fortuna si è trattato di un falso positivo e Farrell è tornato a disposizione di Eddie Jones per la sfida contro i Wallabies.

Primo test probante per gli inglesi quello di sabato dopo la agevole vittoria ottenuta contro Tonga. Per l’Australia, invece, è già il momento delle rivincite dopo la sconfitta subita domenica contro la Scozia. Sconfitta di misura, ma in una partita dove i Wallabies per lunghi tratti non hanno convinto, con molti giocatori nervosi, al limite dell’antisportivo, e con molti australiani usciti dal campo bocciati.

Foto: LaPresse