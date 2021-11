Paolo Banchero potrebbe essere la prima o la seconda scelta assoluta al prossimo Draft della NBA e stanotte aveva tutti gli occhi puntati addosso in occasione del suo debutto in NCCA (l’universo dei college statunitensi). Il quasi 19enne (spegnerà le candeline tra un paio di giorni) ha incantato davanti agli oltre 18.000 spettatori del Madison Square Garden di New York e ha dimostrato di essere davvero un’autentica promessa.

Il giocatore di Duke ha messo a segno 22 punti e ha realizzato 7 rimbalzi in 31 minuti di gioco, nonostante i crampi che l’hanno tormentato nel secondo tempo. Duke ha piegato Kentucky per 79-71 (da segnalare anche le 25 marcature della guardia Trevor Keel. Dalla media distanza è letale (7 su 8), mentre deve lavorare ancora un po’ sul tiro dalla lunga distanza (0 su 3 da tre) ed è chirurgico dalla linea dei tiri liberi (8 su 9).

I crampi lo hanno assalito dopo quattro minuti della ripresa, è rientrato negli spogliatoi ma poi ha rivisto il campo per gli ultimi otto minuti, non riuscendo comunque a essere esplosivo come nella prima parte dell’incontro (14 punti). L’ala italiana è stato bravo a non sentire della pressione e ha dimostrato di poter davvero essere un talento: in NCAA, in NBA e nella Nazionale Italiana che lo aspetta a braccia aperte.

Credit: Ciamillo