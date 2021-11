Djokovic-Hurkacz e Zverev-Medvedev, semifinali Parigi-Bercy: orari, tv, programma, streaming

Vento per buona misura dell’Est, quello che soffia sulle semifinali del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2021. Il pomeriggio sarà infatti occupato dai confronti, in questo ordine, tra Novak Djokovic (Serbia) e Hubert Hurkacz (Polonia) e tra Alexander Zverev (Germania) e Daniil Medvedev (Russia).

Solo due i confronti finora giocati tra il numero 1 del mondo e il più recente dei qualificati per le ATP Finals, il primo polacco dai tempi di Wojtek Fibak nel 1976. Bilancio di 2-0 in favore di Djokovic, tornato alle competizioni in questo torneo dopo gli US Open che lo hanno visto fallire il Grande Slam. A seguire, una sfida dai contorni un po’ particolari: Zverev ha origini russe, ma Medvedev russo lo è al 100%. Il bilancio è di 5-4 in favore del tedesco, ma il numero 2 del mondo e campione a New York ha vinto quattro degli ultimi cinque confronti. Per adesso i due si sono affrontati soltanto al meglio dei due set su tre.

Le semifinali del Masters 1000 di Parigi-Bercy si terranno oggi alle 14:00 e non prima delle 16:30. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Sky Sport Uno (dalle 16:30 alle 18:25, canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205) e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. Prevista la differita di uno dei due incontri su SuperTennis alle ore 23:00 o alternativamente dopo la finale di Billie Jean King Cup (Federazione Tennis Russa-Svizzera) nel caso in cui questa dovesse prolungarsi.

SEMIFINALI PARIGI-BERCY 2021: PROGRAMMA

SABATO 6 NOVEMBRE 2021

Ore 14:00 Novak Djokovic (SRB) (1)-Hubert Hurkacz (POL) (7)

Non prima delle ore 16:30 Alexander Zverev (GER) (4)-Daniil Medvedev (RUS) (2)

SEMIFINALI PARIGI-BERCY 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Tennis (canale 205), Sky Sport Uno (canale 201) dalle 16:30 alle 18:25

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv

Foto: LaPresse