Il Gruppo C delle Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2022 si deciderà lunedì prossimo, con Nord Irlanda-Italia e Svizzera-Bulgaria. Italia e Svizzera sono appaiate in classifica ed il primo criterio in caso di arrivo a pari punti è la differenza reti generale, poi si considera il numero di gol segnati, infine gli scontri diretti.

In quest’ultimo caso gli elvetici sono avvantaggiati dal gol in trasferta, ma l’Italia è in vantaggio sia nella differenza reti (+11 contro +9) sia nei gol segnati (13 contro 11). La Svizzera, dunque, deve vincere segnando tanti gol contro la Bulgaria. La formazione bulgara però non subisce molti gol.

Dal 14 ottobre 2019, infatti, giorno di Bulgaria-Inghilterra 0-6, la formazione che lunedì farà visita alla Svizzera non ha mai incassato più di tre reti: tante sono riuscite a segnarne soltanto l’Ungheria l’8 ottobre 2020, la Svizzera il 25 marzo 2021, la Francia l’8 giugno 2021 e la Lituania il 9 ottobre 2021.

GLI ULTIMI 24 RISULTATI DELLA BULGARIA

11.11.21 Ucraina-Bulgaria 1 : 1

12.10.21 Bulgaria-Irlanda del Nord 2 : 1

09.10.21 Lituania-Bulgaria 3 : 1

08.09.21 Bulgaria-Georgia 4 : 1

05.09.21 Bulgaria-Lituania 1 : 0

02.09.21 Italia-Bulgaria 1 : 1

08.06.21 Francia-Bulgaria 3 : 0

05.06.21 Russia-Bulgaria 1 : 0

01.06.21 Slovacchia-Bulgaria 1 : 1

31.03.21 Irlanda del Nord-Bulgaria 0 : 0

28.03.21 Bulgaria-Italia 0 : 2

25.03.21 Bulgaria-Svizzera 1 : 3

18.11.20 Irlanda-Bulgaria 0 : 0

15.11.20 Bulgaria-Finlandia 1 : 2

11.11.20 Bulgaria-Gibilterra 3 : 0

14.10.20 Bulgaria-Galles 0 : 1

11.10.20 Finlandia-Bulgaria 2 : 0

08.10.20 Bulgaria-Ungheria 1 : 3

06.09.20 Galles-Bulgaria 1 : 0

03.09.20 Bulgaria-Irlanda 1 : 1

26.02.20 Bulgaria-Bielorussia 0 : 1

17.11.19 Bulgaria-Repubblica Ceca 1 : 0

14.11.19 Bulgaria-Paraguay 0 : 1

14.10.19 Bulgaria-Inghilterra 0 : 6

Foto: LaPresse