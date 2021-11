Qualificazioni Mondiali 2022, Inghilterra e Svizzera staccano il biglietto da prime nei loro gironi

E’ andata definitivamente in archivio questa giornata dedicata alle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar e la notizia è che purtroppo l’Italia dovrà passare dai play-off, mentre la Svizzera andrà direttamente alla fase finale della rassegna iridata.

Gli azzurri non sono andati oltre lo 0-0 a Belfast contro l’Irlanda del Nord, mentre gli elvetici nel Gruppo C si sono presi la vetta con il successo per 4-0 contro la Bulgaria tra le mura amiche di Lucerna. Un riscontro che quindi sorride ai rossocrociati primi con 18 punti, a precedere gli azzurri con 16.

Attesa goleada dell’Inghilterra che regola per 10-0 San Marino e stacca il biglietto per la fase finale mondiale, mentre ai playoff andrà la Polonia, ko nell’ultimo confronto del Gruppo I contro l’Ungheria (1-2)). Sempre in questo raggruppamento da segnalare il successo inutile dell’Albania per 1-0 contro l’Andorra, terza nella graduatoria.

Nel Gruppo F da segnalare il ko della Danimarca in Scozia (2-0), con i danesi già certi del primo posto e gli scozzesi già sicuri di essere agli spareggi. Vittoria dell’Austria 4-1 contro la Moldavia e di Israele contro le Isole Far Oer 3-2 che non cambia la fisionomia del gruppo.

