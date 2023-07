LIVE Italia-Macedonia 0-1, Qualificazioni Mondiali 2022 in DIRETTA: gli Azzurri vengono eliminati e non volano in Qatar! Trajkovski gela Palermo. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.53 Grazie a tutti per averci seguito in una delle serate più tristi della Storia della Nazionale italiana di calcio maschile e buonanotte.

22.51 MACEDONIA (4-4-2): Dimitrievski 6,5; Ristovski 7, Velkovski 6,5 (dal 86′ Ristevski SV), Musliu 7, Alioski; 6,5 Churlinov 6, Nikolov 5,5 (dal 58′ Spirovski 6,5), Bardhi 6, Ademi 6,5 (dal 58′ Ashkovski 6); Ristovski 6 (dal 71′ Miovski 6), Trajkovski 8. All. Blagoja Milevski 7

22.49 ECCO LE PAGELLE DELL’ITALIA: Donnarumma 5; Florenzi 5,5, Mancini 6 (dal 89′ Chiellini SV), Bastoni 5, Emerson 5,5; Barella 5 (dal 77′ Tonali SV), Jorginho 5, Verratti 5; Berardi 6,5 (dal 89′ Joao Pedro SV), Immobile 5 (dal 77′ Pellegrini 6), Insigne 4,5 (dal 64′ Raspadori 6). All. Roberto Mancini 4,5

22.46 Diamo un’occhiata alle statistiche del match che è il coronamento di una qualificazione mancata già dai pareggi del girone: gli Azzurri vincono il confronto in ogni dato, con il 61% del possesso palla contro il 39% trovando il tiro per 31 volte ma appena 5 volte in porta contro i 4 tiri della Macedonia e i 2 in porta. 16 calci d’angolo a 0 in favore della squadra di Mancini che non ha collezionato cartellini gialli rispetto all’unico degli ospiti.

22.44 E’ successo quello che nessuno italiano voleva che accadesse: dopo aver fallito i playoff contro la Svezia per i Mondiali in Russia nel 2018, l’Italia non potrà giocarsi la possibilità di volare in Qatar contro il Portogallo, che ha battuto la Turchia per 3-1. Gli Azzurri dominano la sfida dello Stadio Barbera ma tra poca lucidità, mancata precisione e freddezza, la Macedonia ne approfitta con un tiro al 92′ dell’ex Palermo Aleksandar Trajkovski che colpisce un Gigio Donnarumma ancora impreciso. Dopo gli Europei vinti e il terzo posto della Nations League, la squadra di Roberto Mancini torna sulla Terra.

FINE SECONDO TEMPO

97′ SIAMO FUORI!!!!! L’ITALIA NON SI GIOCHERA’ LA FINALE PER ANDARE IN QATAR!

96′ E’ UNA MALEDIZIONE!!!! JOAO PEDRO LA BUTTA FUORI A DUE PASSI DOPO IL TIRO DI RASPADORI

94′ Contropiede incredibile subito dagli Azzurri: Trajkovski gela il Barbera e il Var conferma nonostante sembrava ci fosse un tocco con il braccio.

92′ L’INCUBO SI STA PER MATERIALIZZARE!!!!! MACEDONIA AVANTI A PALERMO!!!!!

90′ 5 MINUTI DI RECUPERO A PALERMO!

89′ Escono Gianluca Mancini e Domenico Berardi, il migliore nonostante gli errori in termini di precisione.

88′ Dentro Chiellini e Joao Pedro: si attende lo stop del gioco per l’ingresso in campo.

86′ Testa a testa tra l’estremo difensore macedone e Mancini.

85′ Dentro Ristevski, fuori Velkowski che era stato ammonito.

84′ RIGORE SBAGLIATO DALLA TURCHIA A OPORTO! Brivido per i padroni di casa che restano sul 2-1.

82′ FORCING FINALE DEGLI AZZURRI PER EVITARE I SUPPLEMENTARI!

79′ RASPADORI CON IL DESTRO! BRIVIDO PER GLI OSPITI

77′ Fuori uno stremato Barella e Immobile, dentro Tonali e Pellegrini che forse va a sinistra.

76′ Ultimi 15 minuti dei tempi regolamentari: il Barbera spinge!

73′ Mancini ci prova di testa! Il suo omonimo in panchina scuote la testa… Pellegrini è pronto ad entrare con Tonali.

71′ Miovski entra al posto di Ristovski tra i macedoni.

68′ La Turchia intanto ha accorciato con Burak Yilmaz contro il Portogallo.

67′ BASTONI SVETTA DI TESTA! L’Italia deve restare unita, a partire dal nervosismo che si sta creando in panchina.

64′ Fuori Insigne, dentro Raspadori: il Barbera continua a spingere.

63′ BERARDI CON IL MANCINO!!!! MIRACOLO DIFENSIVO MACEDONE DOPO IL LANCIO DI VERRATTI!!!!

61′ Trajkovski ci prova ma il tiro termina alto: 30 minuti alla fine a Palermo.

60′ Primi cambi per gli ospiti: fuori Nikolov e Ademi, dentro Spirovski e Ashkovski.

58′ ANCORA BERARDI!!!! QUANTE CHANCE SPRECATE DAGLI AZZURRI!!!! DESTRO ALTISSIMO DAL LIMITE

57′ Non ha visto palla Immobile sin qui sui cross dagli esterni.

54′ BERARDI ANCORA SFIORA IL VANTAGGIO! MANCINO CHE SFIORA IL PALO!

52′ Macedonia sulla stessa lunghezza d’onda della prima frazione: tiro centrale di Berardi.

49′ Inizio di secondo tempo simile ai primi 45 minuti, con gli Azzurri prevedibili in attacco.

46′ SI RIPARTE A PALERMO! Non ci sono cambi nelle due squadre.

INIZIO SECONDO TEMPO

21.35 Match bloccato al Renzo Barbera nella semifinale delle Qualificazioni Mondiali 2022: l’Italia ha dominato dal punto di vista del possesso palla, con il 62% contro il 38%, tirando ben 15 volte a 1 ma solo 3 volte in porta, dimostrando poca freddezza e precisione. Sono ben 9 i corner in favore degli Azzurri contro nessun calcio d’angolo degli ospiti.

FINE PRIMO TEMPO

46′ FINISCE QUI LA PRIMA FRAZIONE!

45′ BRIVIDO AZZURRO SULLA CONCLUSIONE DI TRAJKOVSKI! Donnarumma blocca: un minuto di recupero a Palermo.

43′ Raddoppio di Jota per il Portogallo: i campioni d’Europa 2016 vedono la Finale.

42′ Forcing continuo dei padroni di casa: Mancini si dispera in panchina.

40′ Mancano 5 minuti alla fine: partita bloccata al Barbera!

37′ PORTA STREGATA MA CHECK AL VAR IN CORSO! Emerson corre sulla sinistra, Verratti tenta il destro, che viene deviato e intanto Immobile atterrato ma non c’è rigore!

34′ VIBRANTI PROTESTE AZZURRE! Jorginho atterrato in area dopo un corner.

31′ IMMOBILE CON IL MANCINO! L’Italia prova a crescere.

30′ BERARDI COSA SI DIVORA DAVANTI LA PORTA DOPO L’ERRORE DEL PORTIERE!

28′ Poco da raccontare dopo quasi mezz’ora di gioco: sterile possesso azzurro.

25′ Otavio ha portato avanti il Portogallo dopo 15 minuti contro la Turchia.

22′ Berardi è tra i più attivi sin qui ma sembra navigare nel buio.

19′ Partita scorbutica a Palermo: Mancini aveva avvisato…

16′ Possesso palla di marca casalinga con il 78%.

13′ Sono gli Azzurri a fare il match: Macedonia attendista.

10′ INSIGNE SFONDA IN AREA MA IL CROSS VIENE DEVIATO! LO STADIO E’ UNA BOLGIA!

7′ Berardi tenta una gran girata da fuori area ma il sinistro viene murato.

4′ Emerson prova la conclusione con il destro: primo tiro per gli Azzurri.

1′ Tutto pronto al Renzo Barbera! Batte l’Italia.

INIZIO PRIMO TEMPO

20.41 Suonano gli inni a Palermo!

20.40 Entrano in campo i giocatori: che clima sugli spalti!

20.37 Manca sempre meno alla sfida: gara secca per provare a giocarsi l’accesso ai Mondiali in Qatar!

20.34 Domani tornerà in campo anche l’Italia U21 fuori casa contro il Montenegro per la sfida di Gruppo F per poi giocare in casa contro la Bosnia ed Erzegovina e provare a tornare in vetta considerando la presenza della Svezia a 14 punti che però ha due partite in più.

20.31Arbitra la sfida odierna il francese Clement Turpin con Nicolas Danos e Cyril Gringore come guardalinee, Jerome Brisard e Delajod Willy al Var e Benoit Bastien quarto uomo.

20.28 La Macedonia invece cercherà la promozione partendo dalla Lega C dopo essere stata sorteggiata nel girone con Bulgaria, Georgia e Gibilterra.

20.25 I prossimi impegni azzurri a prescindere dai playoff saranno a partire dalla prossima estate contro l’Argentina a Wembley per la Finalissima tra campioni d’Europa e del Sudamerica. In Nations League invece gli Azzurri sono stati sorteggiati con Germania, Inghilterra e Ungheria .

20.22 Le altre due semifinali vedono impegnate Galles-Austria e Scozia-Ucraina con quest’ultima che si disputerà solo a giugno a causa del rinvio per la guerra.

20.19 Per quanto riguarda le altre sfide europee per volare ai Mondiali, oltre le già citate Italia-Macedonia del Nord e Portogallo-Turchia, la Polonia non sfiderà la Russia in seguito ai provvedimenti internazionali e attende la vincente di Svezia e Repubblica Ceca.

20.16 Prosegue il riscaldamento al Renzo Barbera! Sale il clima partita per il Qatar 2022.

20.13 Il primo aprile, alle 17 italiane, ovvero le 19 locali, avrà luogo il sorteggio dei gironi dei Mondiali in Qatar presso il Doha Exhibition and Convention Center. Se l’Italia dovesse passare, sarà testa di serie nell’urna dei sorteggi.

20.10 Roberto Mancini e i suoi ragazzi invece, dopo il primo posto nel gruppo A davanti ad Olanda, Polonia e Bosnia, lo scorso settembre hanno raggiunto il terzo posto nelle Final Four battendo il Belgio per 2-1 dopo la sconfitta contro la Spagna nella rivincita della semifinale europea.

20.07 In Nations League invece, la Macedonia è giunta terza nel girone 2 della Lega C dietro l’Armenia di due punti dopo aver avuto la meglio su Georgia ed Estonia.

20.04 Un periodo storico per la Macedonia del Nord che dall’avvento di Goran Pandev nel calcio che conta, si è presa il proprio ruolo nel mondo del pallone europeo. Se gli Azzurri avevano raggiunto Euro 2020 grazie all’en plein di vittorie, la Macedonia era passata attraverso il terzo posto nel girone che ha permesso di compiere l’impresa.

20.01 La squadra di Blagoja Milevski è in una fase evolutiva pazzesca come ha dimostrato con la partecipazione all’Europeo itinerante terminando però in ultima posizione nel Gruppo C dietro Olanda, Austria ed Ucraina senza collezionare punti.

19.58 Anche la Macedonia del Nord vuole continuare a sognare dopo il secondo posto ottenuto nel girone J delle qualificazioni finendo dietro la Germania (che ha concluso a 27 punti perdendo solo contro i macedoni) e terminando di un punto avanti alla Romania. La squadra di Blagoja Milevski è stata una macchina da guerra nelle ultime sfide per il Qatar, battendo 3-1 l’Islanda e 5-0 l’Armenia.

19.55 La squadra di Roberto Mancini ha patito i pareggi contro gli elvetici per 1-1 e per 0-0 fuori casa contro l’Irlanda del Nord, dopo gli stop contro la stessa Svizzera e la Bulgaria. Nonostante il 5-0 alla Lituania, il gioco sterile azzurro e gli errori dal dischetto di Jorginho sono stati fatali.

19.52 L’Italia è giunta ai playoff dopo un percorso netto sino alla scorsa estate, quando l’interruzione, la sbornia della vittoria europea e i troppi match hanno distratto gli Azzurri che hanno concluso da imbattuti al secondo posto nel girone C con 16 punti dietro la Svizzera di due punti.

19.49 In Russia dunque ci andò la Svezia, che fu eliminata solo dall’Inghilterra ai quarti di finale. Negli ultimi cinque anni però l’Italia ha cambiato volto, ha vinto un Europeo e giunta terza in Nations League. La fiducia e i precedenti ci sono: adesso vanno recuperati solo il gioco e i gol.

19.46 L’Italia ha l’incubo di ripetere la delusione del 2017 quando la Svezia, grazie al gol di Stoccolma di Johansson all’andata, realizzò l’impresa di eliminare la Nazionale azzurra che poi non ribaltò la gara a San Siro inchiodandosi sullo 0-0.

19.43 A Skopje nel 2016 l’Italia trionfò per 3-2 evitando nel finale una batosta deludente: Ciro Immobile siglò due reti dando continuità al vantaggio di Andrea Belotti e rimontando le reti macedoni di Nestorovski e Hasani. Al ritorno del gruppo G invece, la Macedonia fermò gli Azzurri con Trajkovski dopo il vantaggio di Giorgio Chiellini.

19.40 L’Italia e la Macedonia del Nord si sfidano per la terza volta nella loro storia: i primi due incroci avvennero durante le qualificazioni europee per i Mondiali in Russia 2018, fallendo poi l’accesso per entrambe le nazionali. All’andata la spuntò la squadra di Giampiero Ventura, prima del pareggio casalingo del ritorno.

19.38 Al Renzo Barbera di Palermo ci si gioca tanto, fortunatamente davanti al 100% di pubblico: in palio c’è la Finale playoff contro una tra Portogallo e Turchia, in campo sempre alle 20.45 all’Estádio do Dragão. In caso di vittoria azzurra, l’Italia si giocherebbe in trasferta l’accesso ai Mondiali 2022.

19.36 La Macedonia alla fine opta per un equilibrato 4-4-2 che diventerà un 4-5-1 in fase difensiva. Il Ct Milevski conferma Nikolov ed Ademi dovendo fare a meno dello squalificato Eljif Elmas: titolare l’ex Palermo Trajkovski.

19.34 Poche sorprese per i campioni d’Europa che ripartono, o quasi, proprio dal blocco della scorsa estate: Alessandro Florenzi prende il posto di Giovanni Di Lorenzo infortunatosi con il Napoli mentre Gianluca Mancini e Alessandro Bastoni sono i centrali di difesa titolari: Ciro Immobile si prende la fascia di capitano.

19.32 LE FORMAZIONI UFFICIALI!



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All. Roberto Mancini

MACEDONIA (4-4-2): Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Nikolov, Bardhi, Ademi; Ristovski, Trajkovski. All. Blagoja Milevski

19.30 Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Macedonia del Nord, sfida valida per la semifinale play-off in gara secca valevole per l’accesso alla fase finale dei Mondiali di calcio maschile in Qatar 2022.

La presentazione del match tra Italia e Macedonia a Palermo – L’arbitro di Italia-Macedonia del Nord sarà Clement Turpin – Il programma della sfida tra Italia e Macedonia – Il calendario playoff dell’Italia nel percorso verso il Qatar

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Macedonia del Nord, sfida valida per la semifinale play-off in gara secca valevole per l’accesso alla fase finale dei Mondiali di calcio maschile in Qatar 2022. Terza sfida tra le due Nazionali, con i precedenti avvenuti nel percorso di qualificazione verso Russia 2018: gli Azzurri vinsero in extremis per 3-2 fuori casa per poi pareggiare 1-1 prima dell’eliminazione per mano della Svezia ai playoff.

L’Italia vuole tornare ai Mondiali dopo l’assenza di quattro anni fa: in caso di successo di questa sera, i campioni d’Europa in carica sfiderebbero una tra Portogallo e Turchia in trasferta. Nonostante la vittoria di Londra in estate e il terzo posto ottenuto in Nations League contro il Belgio, i pareggi contro Svizzera e Irlanda del Nord sono stati fatali facendo registrare una crisi nel gioco azzurro. Gli uomini di Mancini dovranno ripartire dallo spirito che ha permesso di vincere gli Europei per giocarsi la finale playoff.

La Macedonia del Nord vuole continuare a sognare dopo il secondo posto ottenuto nel girone J delle qualificazioni finendo dietro la Germania e terminando di un punto avanti alla Romania. La squadra di Blagoja Milevski è stata una macchina da guerra nelle sfide per il Qatar, battendo 3-1 l’Islanda e 5-0 l’Armenia nelle ultime due giornate, ripartendo dopo il poker subito in casa contro la Germania. Elmas e compagni hanno disputato anche l’ultimo Europeo itinerante, terminando in ultima posizione nel proprio girone.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Italia e Macedonia del Nord, sfida valida per la semifinale play-off in gara secca valevole per l’accesso alla fase finale dei Mondiali di calcio maschile in Qatar 2022, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 20.45 allo Stadio Renzo Barbera di Palermo in contemporanea con l’altra semifinale tra Portogallo e Turchia. Il match sarà trasmesso in tv su Rai Uno mentre in streaming su Rai Play. Buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-MACEDONIA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Insigne, Immobile, Berardi (all. Roberto Mancini);

MACEDONIA DEL NORD (4-5-1): Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Spirovski, Bardhi, Ademi, Ethemi; Trajkovski. (all. Blagoja Milevski).

DIRETTA TV: Rai 1

