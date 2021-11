Playoff Mondiali 2022, tutte le partecipanti: teste di serie, possibili avversarie Italia, data e orario sorteggio

L’Italia dovrà giocare i play-off per avere accesso ai Mondiali 2022 di calcio: gli azzurri sono una delle sei teste di serie, ma per andare alla rassegna iridata occorrerà vincere due gare secche. Tutte le altre 11 squadre potrebbero essere avversarie dell’Italia: le sei non teste di serie al primo turno, le altre cinque teste di serie al turno decisivo.

Il sorteggio per determinare gli incontri degli spareggi per la qualificazione delle ultime squadre europee che andranno alla Coppa del Mondo 2022 in Qatar, si terrà a Zurigo, in Svizzera, venerdì 26 novembre alle ore 17.00. Dodici Nazionali si giocheranno tre posti.

TESTE DI SERIE

Portogallo

Scozia

Italia

Russia

Svezia

Galles

NON TESTE DI SERIE

Turchia

Polonia

Macedonia del Nord

Ucraina

Austria

Repubblica Ceca

Foto: LaPresse