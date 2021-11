Mondiali calcio 2022, tutte le squadre qualificate. Le 32 Nazionali che giocheranno in Qatar

I Mondiali 2022 di calcio si disputeranno in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre. Per la prima volta nella storia, la rassegna iridata andrà in scena durante l’autunno boreale e non come da tradizione in estate. Una scelta legata alle elevate temperature di questo Paese mediorientale. All’evento parteciperanno 32 squadre, che verranno suddivise in otto gruppi da quattro Nazionali ciascuno: le prime due classificate si qualificheranno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta.

Sono in corso di svolgimento le qualificazioni ai Mondiali 2022, ma alcune squadre hanno già staccato il biglietto per l’evento e sono sicure di partecipare. La prima ad avere fatto festa è stato il Qatar, in qualità di Paese ospitante. Nelle ultime settimane sono invece arrivate le matematiche certezze di Germania, Danimarca, Olanda, Francia, Belgio e Brasile. Il processo di qualificazione si concluderà nel marzo 2022. Di seguito tutte le Nazionali qualificate ai Mondiali di calcio 2022.

SQUADRE QUALIFICATE MONDIALI CALCIO 2022:

Qatar (Paese organizzatore)

Germania (vincitrice gruppo J zona UEFA)

Danimarca (vincitrice gruppo F zona UEFA)

Brasile (tra le prime quattro del gruppo unico zona CONMEBOL)

Francia (vincitrice gruppo D zona UEFA)

Belgio (vincitrice gruppo E zona UEFA)

