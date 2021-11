Basket, il derby di EuroCup lo vince la Virtus Bologna, vana la rimonta della Reyer Venezia

Alla Segafredo Arena la Virtus Segafredo Bologna torna a vincere in EuroCup. Lo fa superando l’Umana Reyer Venezia nel primo dei due derby italiani della stagione: 90-84 il risultato finale del confronto, che vede in grande spolvero da una parte Kevin Hervey e Milos Teodosic (26 e 22 punti rispettivamente), dall’altra Michele Vitali (26). Un successo che, però, per le V nere è risultato in pericolo: gli uomini di Scariolo hanno rischiato di rivivere un’altra Valencia, un pericolo scongiurato dopo che la squadra di De Raffaele si è riavvicinata fino al -3.

Pronti via, e al 6-2 tutto firmato Hervey risponde un gran Michele Vitali che di punti di fila ne segna otto, il che significa 6-7 prima e 10-10 poi. Dopo gli effetti speciali dei primi cinque minuti, gli attacchi iniziano a essere contenuti in modo significativo dalle difese, ma sono Alexander e Cordinier a provocare il nuovo allungo virtussino sul 22-12. Ed è ancora il francese a fissare il risultato del primo quarto sul 24-15.

Sanders e Daye riavvicinano la Reyer, che nel giro di cinque minuti completa l’opera grazie a Watt: parziale di 3-12, perfetta parità sul 27-27. Il centro veneziano firma anche il sorpasso sul 27-29 con 4’42” prima dell’intervallo, ma a quel punto c’è il risveglio di Hervey. Ci si mette anche un antisportivo di Daye, che sostanzialmente regala a Teodosic prima quattro punti dalla lunetta e poi altri tre per il 40-31. Si arriva così al riposo sul 45-37.

Con l’accensione anche di Weems per la Virtus sembrano schiudersi in modo definitivo le porte della vittoria: sette suoi punti contribuiscono ampiamente al 59-39 che arriva a 5’37” dalla fine del terzo periodo. Reagisce Michele Vitali, reagisce Watt e la Reyer ricuce una parte del divario, ma è soprattutto l’ex Bamberg a far sì che gli ospiti rientrino sul -10 alla penultima sirena.

Il recupero prosegue nel quarto conclusivo, e mentre Teodosic tenta di respingerlo, è ancora Vitali a far soffrire parecchio la squadra che l’ha cresciuto. Si sveglia anche Sanders, Daye continua a mettere canestri importanti qui e là e arriva il -3 veneziano (79-76). Si riaccende Teodosic, Stone esce per falli a 3’02” dalla fine, ma Daye ha ancora una fiammata che vale l’84-81 a 90 secondi dal termine. Ci pensano allora Hervey, Teodosic e il canestro finale di Pajola a respingere l’ultimo assalto di Vitali: la Virtus va a 3-2, la Reyer a 2-3 come record nella classifica.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-UMANA REYER VENEZIA 90-84 (24-15, 45-37; 69-59)

VIRTUS: Tessitori 2, Cordinier 13, Mannion, Pajola 6, Alibegovic 0, Hervey 26, Ruzzier ne, Jaiteh 5, Sampson 4, Weems 7, Teodosic 22. All. Scariolo

VENEZIA: Stone, Tonut, Daye 15, De Nicolao, Sanders 9, Phillip 9, Echodas 4, Mazzola, Brooks 8, Cerella, Vitali 26, Watt 13. All. De Raffaele

Credit: Ciamillo