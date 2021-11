Un’occasione da non perdere. Al secondo anno di attività, ma alla prima stagione regolare, i danzatori Carolina Moscheni-Francesco Fioretti si apprestano a partecipare al primo evento del Grand Prix di pattinaggio di figura, nello specifico al Grand Premio D’Italia, terza tappa del circuito in programma in Italia, al PalaVela di Torino, dal 4 al 7 novembre.

Sarà un appuntamento sui generis in quanto, tra le undici coppie iscritte, gli allievi di Barbara Fusar Poli risultano giocoforza quelli più indietro in ordine gerarchico. Tuttavia un palcoscenico così importante varrà paradossalmente più di 10 trofei interazionali di secondo piano messi assieme, e il confronto con una concorrenza più che competitiva non potrà che essere di grande aiuto in termini di crescita.

E a proposito di crescita, il grande obiettivo degli azzurri sarà senza dubbio quello di eseguire due performance pulite, ritoccando in modo significativo il proprio totale che, al momento, segna solo 140.56, un punteggio che non rispecchia in alcun modo il loro reale valore, ottenuto in un Lombardia Trophy concluso al sedicesimo posto ma terribilmente complicato da una defaillance nella sequenza di twizzles.

Ma chi saranno gli avversari di Carolina e Francesco? Si tratta dieci danzatori provenienti da fasce di livello diverse, con a capo chiaramente i Vice Campioni Olimpici Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, seguiti dagli statunitensi Madison Hubbell-Zachary Donohue e dai russi Alexandra Stepanova-Ivan Bukin, per poi passare ai cinesi Shiyue Wang-Xinyu Liu e da Caroline Green-Michael Parsons e infine ai tedeschi Katharina Mueller-Tim Dieck, i canadesi Carolane Soucisse-Shane Firus oltre che i secondi cinesi e francesi in gara, quindi Evgeniia Lopareva-Geoffrey Brissaud e Hong Chen-Zhuoming Sun.

CLICCA QUI PER CONOSCERE IL PROGRAMMA DEL GRAN PREMIO D’ITALIA

Foto: Valerio Origo