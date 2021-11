Pattinaggio artistico, NHK Trophy 2021: Matteo Rizzo tenta il blitz in Giappone. Il podio non è impossibile

Potrebbe rivelarsi estremamente importante la gara di Matteo Rizzo in quel di Tokyo, Capitale giapponese che ospiterà quest’anno la quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2021-2022 di pattinaggio di figura, l’NHK Trophy. Nella categoria individuale maschile infatti l’Italia avrà una nuova occasione per salire sul podio dopo il bellissimo terzo posto di Daniel Grassl nell’evento di casa.

Per compiere l’impresa il gioiellino dovrà dimostrare un altro piccolo passo in avanti dopo il Budapest Trophy – competizione internazionale dove ha conquistato il primo posto mostrando nuovamente un libero solido, esattamente come accaduto al Finlandia Trophy – cercando di compiere un significativo upgrade nello short, tra l’altro costruito recentemente sulle musiche de I Måneskin, un po’ traballante nelle prime due uscite.

La strategia sembra chiara: eseguire il quadruplo toeloop nello short con la combinazione triplo lutz/triplo toeloop e ovviamente il triplo axel, andare con due quadrupli toeloop e due triplo axel nel libero. La parola d’ordine sarà soltanto una, qualità; fattore che ha già concesso all’azzurro di togliersi in passato parecchie soddisfazioni e che potrebbe essere in realtà la chiave di svolta anche in questa stagione olimpica, dove tantissimi avversari stanno tentando di alzare l’asticella compiendo però numerosi passaggi a vuoto.

Non a caso, una nutrita parte dei rivali che sfideranno Rizzo nella terra del Sol Levante è apparsa in questo primo stralcio di annata sportiva poco solida. Tralasciando Vincent Zhou, in questo momento in forma, e Shoma Uno, che pur sbagliando si è dimostrato superiore, il resto dei partecipanti si ritroverà salvo sorprese coinvolto in una lotta probabilmente incentrata sull’errore. Saranno infatti della partita i russi Alexander Samarin e Makar Ignatov, gli altri due incostanti statunitensi Tomoki Hiwatashi e Camden Pulkinen, il sudcoreano Jun Hwan Cha, quinto a Torino, e il canadese Nam Nguyen. La missione top 3 dunque è tutt’altro che impossibile.

Foto: LaPresse