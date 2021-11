A Novak Djokovic è associato uno dei ricordi forse più dolorosi della carriera di Taylor Fritz. L’americano, infatti, agli Australian Open avrebbe potuto battere davvero il serbo, infortunatosi nel corso del terzo set. Pareggiati i conti, e in una situazione particolare perché proprio nel bel mezzo della rimonta fu fatto andar via il pubblico per un nuovo lockdown di 5 giorni a Melbourne, Fritz non riuscì però a chiudere, dovendo soccombere in quel match di terzo turno.

L’uomo che ieri ha sostanzialmente spento le speranze di ATP Finals del britannico Cameron Norrie, però, da allora sembra aver svoltato e soprattutto dopo gli US Open ha messo insieme numerosissime grandi partite, tali da portarlo a un best ranking che da lunedì sarà sostanzialmente certo, quello di numero 23.

Queste le parole di Fritz in vista del quarto di finale odierno e a seguito del successo su Norrie: “Sto giocando il miglior tennis della mia carriera. Qualcosa è cambiato in me, sento di poter colpire qualsiasi palla senza nessun timore, sono più aggressivo e non penso di assumere rischi eccessivi. Confido molto nelle mie possibilità e credo di poter mettere in difficoltà Djokovic“.

E sul fatto di essere il miglior USA in classifica: “Per me è un grande onore, ma abbiamo una storia prolifica di giocatori che aspirano ad arrivare molto più in alto rispetto alla permanenza nei migliori 20, ed è per questo che vorrei continuare a migliorare“.

Foto: LaPresse