Emozioni a mille nelle ultime ore per Hugo Gaston. E c’è da credergli, vista la doppia rimonta nei due set contro lo spagnolo Carlos Alcaraz nella notte dell’Accor Arena, alias Palais Omnisports, in quel di Parigi-Bercy. Sono i primi quarti di un Masters 1000 per lui, e c’è anche l’ingresso nei primi 70 del mondo. Il tutto con una cornice di tifo spettacolare, considerata l’ora, e che ha saputo caricarlo nell’incredibile recupero sulle montagne russe.

Queste le parole del transalpino: “E’ stato incredibile. Davvero, gioco a tennis per notti come questa. Vivere qualcosa del genere è semplicemente meraviglioso e non avrei potuto vincere questa partita senza l’aiuto del pubblico. E’ stato impressionante come mi ha sostenuto, anche quando ero in brutti momenti“.

E poi: “Farò una buona sessione di massaggi e tenterò di dormire. Dovrò fare uno sforzo per organizzarmi, ed essere adeguatamente preparato per lottare con uno dei migliori al mondo (il russo Daniil Medvedev, N.d.R.). Sarà un altro momento di autentica felicità“.

Su Alcaraz: “Mi ha sorpreso moltissimo quello che gli è successo. Sullo 0-5 per lui io già pensavo al terzo set, ma ha commesso degli errori. Ho percepito che continuava a perdere il ritmo e mi sono concentrato sul mettere dentro tutte le palle possibili e sul cambiare le velocità e i colpi. Ero molto concentrato e ho approfittato dei suoi errori“.

Questa mattina è inoltre arrivata un’altra notizia felice per lui: l’ATP ha comunicato che disputerà le Next Gen Finals di Milano, ultimo degli otto a prendere parte all’evento. Con lui Alcaraz, gli americani Sebastian Korda e Brandon Nakashima, gli argentini Juan Manuel Cerundolo e Sebastian Baez, il danese Holger Rune e il nostro Lorenzo Musetti.

Foto: LaPresse