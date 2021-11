ATP Stoccolma 2021: Casper Ruud, Grigor Dimitrov e Lorenzo Sonego rinunciano al torneo svedese

Continua la decimazione dei big per quanto riguarda l’ATP 250 di Stoccolma, al via la settimana prossima. Dopo le diverse cancellazioni di giocatori al limite dell’ingresso nelle teste di serie, stavolta sono i nomi importanti a decidere di saltare il viaggio in Svezia, e uno in particolare ha ben chiara la motivazione.

Dal momento che non gli sono più necessari i punti scandinavi per entrare alle ATP Finals, il norvegese Casper Ruud si è cancellato dall’evento, nel quale peraltro non ha mai avuto particolare fortuna. Il suo prossimo appuntamento sarà dunque quello di Torino, al Pala Alpitour, nella settimana che cade a metà novembre. Oggi Ruud sarà impegnato in un difficile quarto di finale contro il tedesco Alexander Zverev.

Si cancella anche un ex vincitore del torneo: il bulgaro Grigor Dimitrov, che si era imposto nel 2013 in finale su David Ferrer e si è poi arreso nell’ultimo atto del 2017 di fronte a Juan Martin Del Potro, con l’argentino che in quell’occasione si concesse il bis.

Ma non è finita qui: la rimozione dall’entry list del torneo riguarda anche Lorenzo Sonego, a questo punto atteso semplicemente dalla Coppa Davis che per l’Italia avrà inizio ancora al Pala Alpitour di Torino. Non è da meno Ilya Ivashka: il bielorusso è il quarto di cui è resa nota la non partecipazione. Al loro posto entrano, tra una ragione e l’altra, gli americani Mackenzie McDonald, Marcos Giron e Tommy Paul e l’australiano John Millman.

Foto: LiveMedia/Victor Joly – LivePhotoSport.it