Parigi-Bercy 2021, Novak Djokovic in semifinale contro Hubert Hurkacz. Alexander Zverev sfiderà Daniil Medvedev

Definito il quadro dei qualificati alle semifinali del Masters1000 di Parigi Bercy (Francia). Sul veloce indoor transalpino tante partite di livello in questi quarti di finale e poche sorprese se si vanno a notare i vincitori.

Nel primo match di giornata il polacco Hubert Hurkacz (n.10 ATP) con la vittoria contro l’australiano James Duckworth (n.55 del ranking) non si è guadagnato solo l’accesso al penultimo atto, ma anche quello alle Finals di Torino vista l’uscita di scena di Jannik Sinner al 2° turno. Per Hurkacz un successo sofferto in tre set per 6-2 6-7 (4) 7-5 in una partita in cui la tensione l’ha fatta padrona. Bravo però il polacco a spuntarla. In semifinale sulla sua strada ci sarà il n.1 del mondo Novak Djokovic.

Il serbo, al rientro dopo la lunga pausa post US Open, ha regolato piuttosto nettamente l’americano Taylor Fritz. Con solidità e risolutezza Nole ha prevalso per 6-4 6-3 e portato il computo dei successi contro il californiano a cinque in altrettanti incontri disputati. Djokovic ha fatto vedere un tennis efficace e si candida al ruolo di favorito per raggiugere l’atto conclusivo.

Dall’altra parte del tabellone ci sarà l’atteso scontro in semifinale tra il n.2 del mondo Daniil Medvedev e il n.4 ATP Sascha Zverev. Il russo ha sconfitto l’idolo di casa, Hugo Gaston (n.103 ATP), per 7-6 (7) 6-4, mentre il tedesco ha avuto la meglio nel match con il norvegese Casper Ruud (n.8 del mondo) per 7-5 6-4. Si prospetta un confronto molto interessante: il nativo di Amburgo guida lo storico 5-4.

