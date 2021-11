Parigi-Bercy 2021: Mager vince il primo set, ma poi subisce la rimonta di Auger-Aliassime

Si chiude comunque tra gli applausi il cammino di Gianluca Mager nel Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il tennista ligure gioca alla pari, se non meglio in alcuni tratti, per due set contro Felix Auger-Aliassime, numero undici del mondo, prima di crollare poi nella terza frazione. Il canadese, infatti, si è imposto in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 6-1 dopo due ore di gioco.

Auger-Aliassime è stato aiutato come sempre dal servizio con ben tredici ace e con l’80% dei punti conquistati con la prima. Dall’altra parte a Mager non bastano i 27 vincenti (contro i 22 del nordamericano), con il ligure che invece ha più errori non forzati (19 contro 16), pagando soprattutto la bassa percentuale di punti vinti con la seconda (38%).

Grande equilibrio nel primo set con entrambi i tennisti che tengono agevolmente i propri turni di servizio. Si arriva fino al nono game, con Mager che trova un ottimo turno in risposta e riesce a conquistare il break. L’azzurro non trema nel game successivo e chiude la prima frazione sul 6-4.

Il copione del secondo set è lo stesso del primo. Si viaggia rapidissimi fino al 5-4 per Auger-Aliassime, con Mager costretto a servire per restare nel set. Purtroppo il ligure concede proprio in questo decimo game le prime palle break al canadese, che sfrutta l’occasione e chiude il set sul 6-4. E’ un colpo durissimo per l’azzurro, che crolla nel terzo set. Il break nel quarto gioco fa calare il sipario sul match, con il numero undici del mondo che domina e chiude 6-1.

