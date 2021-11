Masters1000 Parigi-Bercy oggi: orari, ordine di gioco 2 novembre, tv, italiani in campo

Appuntamento in arrivo con la seconda giornata del Masters 1000 di Parigi-Bercy, che andrà in scena sui tre campi scelti per la disputa dell’ultimo torneo dell’anno in questa categoria. Altri due italiani fanno il loro esordio, o continuano il loro cammino, quest’oggi.

La seconda fattispecie si applica a Gianluca Mager, che dopo aver superato le qualificazioni si appresta ad affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime, ancora in corsa per le ATP Finals, ma con scarse speranze di arrivarci. La prima, invece, riguarda Lorenzo Sonego, atteso da quel Taylor Fritz che nelle ultime settimane ha vissuto una buona forma. Debutta anche Novak Djokovic, atteso dall’ungherese Marton Fucsovics, mentre si decide oggi chi, domani, sfiderà Jannik Sinner: il francese Pierre-Hugues Herbert o lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Il Masters 1000 di Parigi-Bercy vedrà la sua seconda giornata iniziare alle ore 11:00. Sarà possibile seguire i match su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Tennis (canale 205) e dalle 16:00 alle 18:00 su Sky Sport Uno (canale 201). Un match andrà inoltre in differita su SuperTennis alle ore 23:00. Diretta streaming assicurata da Sky Go e Now Tv.

MASTERS 1000 PARIGI-BERCY 2021: PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Su tutti i campi si inizia alle ore 11:00.

COURT CENTRAL (ACCOR ARENA)

Sessione diurna

Gianluca Mager (ITA) (Q)-Felix Auger-Aliassime (CAN) (9)

Pierre-Hugues Herbert (FRA) (WC)-Carlos Alcaraz (ESP)

Grigor Dimitrov (BUL) (16)-Richard Gasquet (FRA) (WC)

Miomir Kecmanovic (SRB) (Q)-Gael Monfils (FRA) (15)

Sessione notturna (dalle ore 19:30)

Novak Djokovic (SRB) (1)-Marton Fucsovics (HUN)

Casper Ruud (NOR) (6)-Alexander Bublik (KAZ)

COURT 1

James Duckworth (AUS)-Roberto Bautista Agut (ESP) (14)

Karen Khachanov (RUS)-Mikael Ymer (SWE) (Q)

John Millman (AUS)-Diego Schwartzman (ARG) (11)

Marin Cilic (CRO)-Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

Frances Tiafoe (USA)-Marcos Giron (USA) (Q)

COURT 2

Tommy Paul (USA)-Jan-Lennard Struff (GER)

Filip Krajinovic (SRB)-Reilly Opelka (USA)

Lorenzo Sonego (ITA)-Taylor Fritz (USA) – Non prima delle ore 14:00

Lloyd Harris (RSA)-Alex de Minaur (AUS)

Benjamin Bonzi (FRA)/Arthur Rinderknech (FRA) (WC)-Aisam-Ul-Haq Qureshi (PAK)/Stefanos Tsitsipas (GRE)

Simone Bolelli (ITA)/Maximo Gonzalez (ARG)-Sander Gille (BEL)/Joran Vliegen (BEL)

MASTERS 1000 PARIGI-BERCY 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Uno (dalle 16:00 alle 18:00, canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Tennis (canale 205)

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv,

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer