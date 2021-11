Parigi-Bercy 2021, Gael Monfils si ritira per infortunio e Novak Djokovic accede ai quarti di finale

Si allunga la striscia vincente di Novak Djokovic (n.1 del mondo) nei confronti del francese Geal Monfils (n.22 ATP). Il transalpino, che avrebbe dovuto affrontare il serbo nell’incontro valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di Parigi-Bercy, non scenderà in campo.

Come riportato da L’Equipe Monfils è stato costretto a dare forfait per un problema fisico accusato dopo aver terminato vittoriosamente il match con il connazionale Adrian Mannarino.

Pertanto, Nole porta a 18 i successi contro Gael e senza giocare accede ai quarti del 1000 dove incontrerà il vincente della sfida tra il britannico Cameron Norrie (testa di serie n.10) e l’americano Taylor Fritz.

Un vantaggio per Djokovic che arriverà senza giocare al confronto, ma nello stesso tempo per lui sarebbe stato utile anche disputare la partita per mettere minuti nelle gambe visto il suo lungo periodo di inattività dopo la sconfitta nella Finale degli US Open contro il russo Daniil Medvedev.

Foto: Jean Catuffe / LPS