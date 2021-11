Parigi-Bercy 2021: Felix Auger-Aliassime perde contro Dominik Koepfer, è fuori dalla corsa ATP Finals. Avversario in meno per Sinner

Si conclude la corsa alle ATP Finals di Torino per Felix Auger-Aliassime. Il canadese, apparso già ieri in notevole difficoltà contro Gianluca Mager (di fatto decisivo l’ultimo game del secondo set giocato molto male dal sanremese), esce di scena contro il tedesco Dominik Koepfer, che, dopo Andy Murray, trova un altro grande scalpo nel Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il lucky loser di Furtwangen si impone con il punteggio di 6-3 7-5 in un’ora e 38 minuti, e attenderà uno tra il polacco Hubet Hurkacz e l’americano Tommy Paul.

Il grande problema di Auger-Aliassime in questa giornata è il servizio: dopo una fase iniziale che vede nel terzo e nel sesto game due momenti di grande lotta, con palla break annullata dal canadese in un caso e dal tedesco nell’altro, è proprio sul 3-3 che il numero 9 del seeding cede. Un doppio fallo provoca lo 0-40, ed è ancora lui a sbagliare sul 15-40 consegnando il vantaggio a Koepfer. Sul 3-5 va ancora peggio: i doppi falli sono tre, nei primi due punti del gioco e, soprattutto, sul 30-40 dopo aver recuperato due set point.

Il momento estremamente negativo di Auger-Aliassime continua nella parte iniziale del secondo parziale: diventano sei i game consecutivi persi dal nordamericano, con un altro break che arriva per mezzo di un doppio fallo. Sul 2-4, però, Koepfer inizia a sbagliare un po’ di più e questo gli costa il vantaggio, con il suo avversario che torna a produrre ace in buona misura e, comunque, a tenere bene al servizio. Sul 5-5, però, ricominciano i problemi: un doppio fallo all’inizio, uno sul 30 pari, un gratuito e fine dell’incontro.

20-31 contro 15-15 il conteggio vincenti-errori gratuiti tra i due, con Koepfer più efficace sia negli scambi di breve durata (48 punti vinti a 38) che in quelli oltre i 9 colpi (7-3). Nella corsa a Torino che coinvolge anche Jannik Sinner, con oggi, il canadese non ha più alcuna speranza, e non giocherà nemmeno le Next Gen ATP Finals di Milano, da cui ha già comunicato il proprio disimpegno.

Foto: LaPresse