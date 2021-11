Parigi-Bercy 2021: Lorenzo Musetti lotta, ma cade in tre set contro James Duckworth

Sconfitta per Lorenzo Musetti nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy. L’azzurro (numero 67 del mondo) è stato, infatti, piegato in tre set da James Duckworth (n.55 ATP) con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 in due ore e 4 minuti di gioco. Dopo un primo set scappato via troppo presto, il secondo parziale vede il nostro portacolori giocare con una migliore solidità. La contesa si sposta dunque al terzo set, dove l’australiano ritrova fiducia (soprattutto al servizio) e si aggiudica il match grazie al break iniziale.

Duckworth sfiderà ora negli ottavi di finale il vincente del match tra la testa di serie numero 3, il greco Stefanos Tsitsipas, e l’australiano Alexei Popyrin (n.71 del ranking). Per Musetti, invece, l’attenzione si sposta verso le Next Gen ATP Finals 2021, in programma settimana prossima (dal 9 al 13 novembre) a Milano.

L’apertura di primo set assomiglia ad un incubo per Musetti: Duckworth vola rapidamente sul 3-0 e arriva ad un solo punto dal doppio break di vantaggio. L’italiano reagisce timidamente e, prima annulla la palla del 4-0, quindi sblocca il suo punteggio (3-1). Purtroppo per l’azzurro, l’australiano continua a spingere e si costruisce due break/set point nell’ottavo game (5-2). Anche in questo caso, il numero 67 del mondo è bravo a rimanere a galla portandosi sul 5-3, ma come successo precedentemente Duckworth non sente la pressione e, nel successivo turno di servizio, chiude facilmente il set con il punteggio di 6-3.

L’inizio di secondo parziale non vede grandi scossoni e il risultato arriva fino al 3-3. Il settimo game potrebbe essere quello decisivo, ma Musetti riesce ad annullare due palle break e si salva. È dunque il gioco successivo a diventare cruciale. L’azzurro conquista il break e si porta ad un solo game dal terzo set. Sul proprio turno di servizio non sbaglia e la partita si sposta dunque all’ultimo parziale.

L’ultimo spezzone di match inizia con il dominio da parte di Duckworth che, come nel primo set, vola agilmente sul 3-0. L’italiano tenta anche in questo caso di reagire e sblocca il risultato (3-1), ma oggi l’australiano è davvero strepitoso al servizio e, dopo aver salvato due palle break nel quinto game, scappa via definitivamente fino al 6-3 che chiude la contesa.

Guardando le statistiche, spiccano la grande percentuale con la prima di servizio da parte del numero 55 del mondo (84% contro il 66% di Musetti) e le differenze nel conto di vincenti-errori non forzati tra i due tennisti (38-17 per Duckworth e 28-27 per l’azzurro). A fine partita i punti totali dei due tennisti sono 87 per l’italiano e 100 per l’australiano.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer