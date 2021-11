Dopo una settimana di pausa, torna l’European Tour con la 15esima edizione del Portugal Masters sul percorso del Dom Pedro Victoria a Vilamoura. L’anno scorso a trionfare fu il sudafricano George Coetzee, che sarà presente sul primo tee di giovedì per difendere il suo titolo. Col suo -16, Coetzee si aggiunse a un albo d’oro che vede grandi firme come quelle di Shane Lowry, Lee Westwood e del capitano di Ryder Cup Padraig Harrington, anche lui presente quest’anno.

Tanti i nomi noti del circuito presenti in Portogallo. Tra gli altri spiccano quelli del francese Victor Perez, del danese Rasmus H∅jgaard, del belga Thomas Pieters, dell’australiano Min Woo Lee e della coppia inglese composta da Laurie Canter e Matt Wallace. I pretendenti al titolo saranno comunque moltissimi, in un field che appare molto equilibrato, anche a causa della massiccia presenza di giocatori europei impegnati questa settimana sul PGA Tour.

Cinque gli azzurri in gara: Francesco Laporta guarda a questo torneo con particolare attenzione, occupando al momento la 51esima posizione nella Race to Dubai e quindi vedendo molto da vicino la possibilità di chiudere nei primi 50 che si giocheranno l’ultimo evento della stagione proprio negli Emirati Arabi Uniti. Con lui saranno presenti anche Edoardo Molinari, ancora in corsa per il DP World Tour Championship di Dubai, ma un po’ più arretrato, Renato Paratore e Nino Bertasio, apparsi i più in forma nelle ultime settimane, e Lorenzo Gagli.

Il percorso del Dom Pedro Victoria Golf Course di Vilamoura è un par 71 di 7.191 yards. Disegnato nel 2004 da Arnold Palmer, presenta buche con design completamente diversi l’uno dall’altro, in particolare per quanto riguarda la forma dei green, molto difficili da leggere proprio per le differenti caratteristiche anche in buche successive. Nel 2020 Goerge Coetzee si impose qui con un punteggio di -16.

Foto: PhotoLiveMedia/Fabrizio Corradetti