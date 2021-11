L’Italia della pallanuoto maschile esce sconfitta oggi, martedì 2 novembre, dall’amichevole giocata contro la Croazia del CT Ivica Tucak nella piscina “Felice Cascione” di Imperia, in Liguria: il Settebello cede ai balcanici per 11-12 nel trofeo Città di Imperia Frecciarossa.

Nel primo quarto la Croazia passa subito a condurre, ma Di Fulvio impatta dopo 6’30”. Nel secondo parziale primo break ospite con la doppietta di Vukicevic, ma l’Italia per due volte riesce a tornare a -1, grazie a Di Fulvio e Di Somma, fino al 3-4 con cui si arriva a metà gara.

Nella terza frazione la Croazia si porta subito sul +3, l’Italia torna a -1 sul 5-6, ma poi i balcanici trovano tre gol consecutivi, infine Fondelli firma il 6-9 con cui si arriva agli 8′ finali. Nell’ultimo quarto la Croazia torna sul +4, poi l’Italia risale fino all’8-10. Fondelli firma il 10-11 a 2′ dal termine, ma i croati tornano a +2. Il rigore segnato da Di Fulvio a 25″ dal termine fissa il punteggio sull’11-12 finale.

TABELLINO

Italia-Croazia 11-12

Italia: Del Lungo , F. Di Fulvio 6, Alesiani , E. Di Somma 1, A. Fondelli 2, Velotto , Renzuto Iodice , Echenique 1, N. Presciutti , Bruni , Marziali , Dolce , De Michelis , Damonte 1. All.: Campagna.

Croazia: Popadic , Buric 1, Butic , Krapic , Marinic-kragic 1, Bukic 2, Vukicevic 2, Lazic 1, Zuvela 1, Biljaca , Benic 2, Basic 1, Jurlina , Duzevic 1. All.: Ivica Tucak.

Arbitri: Brasiliano (Ita), Matjevic (Cro).

Note – Parziali: 1-1, 2-3, 3-5, 5-3. Spettatori 600 circa. Nel terzo tempo in porta per l’Italia De Michelis. Nel quarto tempo Del Lungo in porta per l’Italia. Superiorità numeriche: Italia 4/10 + 1 rigore, Croazia 9/13 + 2 rigori. Ammonito Tucak (C) nel terzo tempo per proteste. Usciti per limite di falli Echenique e Di Somma (I) nel quarto tempo.

Foto: LaPresse