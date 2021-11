Basket, quinta giornata Eurolega femminile: Schio batte in casa le turche del Fenerbahce, Reyer Venezia sconfitta di misura da Mosca

Nel martedì sera di Eurolega femminile, le nostre portacolori Schio e Reyer Venezia chiudono rispettivamente con una vittoria ed una sconfitta le due sfide casalinghe, che le hanno contrapposte rispettivamente alle turche del Fenerbahce Istanbul e alle russe dell’MBA Mosca.

Beretta Famila Schio-Fenerbahce Safiport 64-60 (13-12, 18-14, 22-20, 11-14)

Ottima prestazione per il Beretta Famila Schio, che di fronte al pubblico amico del PalaRomare vince 64-60 sul Fenerbahce. Dopo un primo periodo equilibrato (concluso sul 13-12 per le padrone di casa), Schio prova la fuga nel secondo quarto toccando anche il +9 con la tripla di Laksa (13 punti). McBride e Stokes rispondono prontamente per le turche, che riescono a limitare i danni e chiudendo la prima metà di match sul 31-26. Iagupova apre le marcature della seconda parte di partita, in cui ancora una volta le vicentine riescono a piazzare un break importante: Mestdagh firma infatti il +10, ma il Fener risponde ancora una volta grazie ad una McBride scatenata (che chiude con 27 punti a referto). Dopo 30′ il tabellone segna 53-46 in favore della Beretta Famila Schio. La compagine veneta arriva avanti anche nel finale di gara, nonostante le turche riescano a rifarsi sotto fino al -1: il tentativo di rimonta viene respinto dai quattro punti consecutivi di André e dal canestro di Gruda (17 punti per lei): 64-60 il risultato in favore delle “Orange”, che conquistano così la seconda vittoria in cinque giornate.

Umana Reyer Venezia-MBA Mosca 61-62 (22-20, 12-17, 15-13, 12-12)

L‘Umana Reyer Venezia viene beffata solo nel finale dalle russe dell’MBA Mosca, col risultato finale di 61-62. Esordio europeo al Taliercio per la nuova stella Astou Ndour arrivata pochi giorni fa in Laguna. Nella prima metà di gioco regna un grande equilibrio, che si chiude 34-37 in favore delle ospiti grazie alle prestazioni monstre di Kirilova e Maiga (15 a testa sul tabellino). Al rientro dagli spogliatoi salgono in cattedra le stelle oro-granata Anderson (12 punti al termine del match per lei), Ndour e Thornton (10 punti a a testa): la Reyer vola a sei punti di vantaggio, ma Mosca ribalta la situazione nel minuto finale del terzo quarto con un parziale micidiale di 2-9, siglando il sorpasso con una tripla di Leshkovtseva per il 49-50 dopo 30′. L’ultimo quarto vede la Reyer andare sotto di otto punti, salvo recuperare prontamente e non concedendo punti alle avversarie per 6′: Anderson, Ndour e Attura conducono le padrone di casa al 60-60. Il match si risolve solo negli ultimi possessi: Anderson manca il canestro del vantaggio, sulla conseguente transizione Kirilova mette i due punti che si rivelano decisivi. Sull’ultimo tiro Bestagno strappa due tiri liberi, ma l’azzurra dalla lunetta fa solo 1/2. Le russe possono così festeggiare il successo con un solo punto di vantaggio (61-62), che le proietta al terzo posto in classifica (2-3). La Reyer Venezia, invece, rimane ferma ad un solo successo in cinque giornate fin qui disputate.

Foto: fiba.basketball