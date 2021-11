Volley, Serie A1 Femminile: Conegliano batte Chieri ed infila la 72esima consecutiva. Il record è sempre più vicino

L’Imoco Volley Conegliano continua la sua inesorabile marcia verso la storia. La vittoria per 3-0 di oggi contro la Reale Mutua Fenera Chieri (25-22; 25-22; 25-22) è la 72esima consecutiva. Per la squadra veneta, che non perde dal 2019, il trionfo di oggi significa agganciare nella speciale classifica delle vittorie consecutiva la leggendaria Teodora Ravenna del triennio 1985-1987. Il muro con cui Raphaela Folie ha chiuso il match pone ora le ”pantere” a una solo vittoria dal record di tutti i tempi del VakifBank Istanbul.

Poco ha potuto una comunque buona Chieri, che ha combattuto al massimo delle proprie potenzialità, giocandosi ognuno dei tre parziali fino alla fine, ma senza mai opporre una resistenza che potesse davvero impensierire Conegliano. Mentre l’Imoco rimane ovviamente in testa alla classifica, Chieri occupa momentaneamente il terzo posto in graduatoria e la sconfitta di oggi non toglie nulla al buonissimo inizio stagionale delle piemontesi.

Solita prestazione straordinaria per l’opposta della nazionale italiana Paola Egonu che chiude il match con 20 punti nei soli tre set giocati, mettendo ripetutamente in crisi la ricezione e la difesa avversaria. Ottima partita anche per le due schiacciatrici americane delle ”pantere”, 11 punti per Megan Courtney e 10 per Kathryn Plummer, compreso l’attacco che ha chiuso il secondo set. Dal lato della Reale Mutua, solito grande apporto di punti da parte dell’opposta Kaja Grobelna (18) e della schiaccatrice Helena Cauzate (15) che stavolta non sono bastati contro un’avversaria troppo più forte.

Foto: PhotoLiveMedia/Letizia Valle