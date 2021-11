Saranno sette i posti per l’Italia nelle competizione europee di pallamano riservate ai club. La EHF (European Handball Federation) ha pubblicato il ranking maschile e femminile valido per il prossimo anno (2022/23) confermando di fatto i posti che già abbiamo visto in questa stagione.

Iniziamo dalle donne che guadagnano una posizione scalando dal 20° al 19° posto. Il risultato permette al Bel Paese di mantenere tre posti nell’European Cup e soprattutto uno nella European League. Ricordiamo che quest’ultima è la seconda competizione in ordine di importanza dopo la riforma dei partecipanti della Champions League (16 squadre).

L’Italia scala due posti della classifica anche al maschile arrivando in 36^ posizione. In questo caso resta intatto il passaggio per European Cup come accaduto in quest’annata con un criterio che prende in considerazione la suddivisione dei risultati dei club di ciascuna nazione nelle ultime tre stagioni. La graduatoria del 2022/23 è basata infatti sui risultati delle annate 2018/19, 2019/20 e 2020/21.

Nei tornei europei sono state iscritte nel 2021 sei realtà. Jomi Salerno, Brixen Südtirol e Conversano sono ancora in lizza per il terzo turno dell’European Cup, fase che non vedrà presenti AC Life Style Erice, Alì-Best Espresso Mestrino e Raimond Sassari.

Foto: FIGH