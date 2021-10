Pallamano, European Cup 2021: definite le avversarie delle italiane nel terzo turno

Sono ancora ben tre le formazioni italiane nella European Cup di pallamano 2021 e l’urna di Vienna ha definito le avversarie di Conversano, Salerno e Brixen nel terzo turno preliminare, l’ultimo prima degli ottavi di finale, dove rimarranno solamente sedici formazioni.

Tra gli uomini il Conversano sarà di scena in Norvegia, contro il Nærbø IL, formazione attualmente sesta nel campionato scandinavo, mentre la Jomi Salerno campione d’Italia sfiderà le serbe del Bekament Bukovicka Banja. Impegno difficile anche per le altoatesine del Brixen Südtirol, opposte alle bielorusse del COR Victoria-Berestie.

Il quadro completo dei sorteggi:

European Cup maschile:

Drammen HK (NOR) vs HC Dukla Praha (CZE)

SGAU-Saratov (RUS) vs Pölva Serviti (EST)

CSM Focsani 2007 (ROU) vs Haukar (ISL)

RK Partizan (SRB) vs CS Minaur Baia Mare (ROU)

Besiktas JK (TUR) vs SKA Minsk (BLR)

Sabbianco Anorthosis Famagusta (CYP) vs HCB Karvina (CZE)

Talent tym Plzenskeho kraje (CZE) vs HC Robe Zubri (CZE)

Bianco Monte Drama 1986 (GRE) vs HC Victor (RUS)

SKIF Krasnodar (RUS) vs MSK Povazska Bystrica (SVK)

Alingsås HK (SWE) vs HC Tallinn (EST)

KH Besa Famgas (KOS) vs AHC Potaissa Turda (ROU)

ZRHK TENAX Dobele (LAT) vs AC PAOK (GRE)

Handball Esch (LUX) vs Baekkelaget Handball Elite (NOR)

HSC Suhr Aarau (SUI) vs RK Jeruzalem Ormoz (SLO)

Conversano (ITA) vs Nærbø IL (NOR)

AS SGS Ramhat Hashron (ISR) vs IFK Skövde HK (SWE)

European Cup femminile:

Westfriesland SEW (NED) vs Maccabi Arazim Ramat gan (ISR)

UHC Stockerau (AUT) vs HC DAC Dunajská Streda (SVK)

COR Victoria-Berestie (BLR) vs SSV Brixen Südtirol (ITA)

Costa del Sol Malaga (ESP) vs HV Quintus (NED)

Rocasa Gran Canaria (ESP) vs Skara HF (SWE)

Bekament Bukovicka Banja (SRB) vs Jomi Salerno (ITA)

LK Zug Handball (SUI) vs Cabooter Handball Venlo (NED)

AEP Panorama (GRE) vs IBV Vestmannaeyar (ISL)

ZRK Naisa Nis (SRB) vs HB Dudelange (LUX)

HC Galychanka Lviv (UKR) vs IUVENTA Michalovce (SVK)

Izmir BSB SK (TUR) vs Madeira Andebol SAD (POR)

SPONO Eagles (SUI) vs H71 (FAR)

KA/POR (ISL) vs Club Balonmano Elche (ESP)

WHC Vardar (MKD) vs JuRo Unirek VZV (NED)

DHC Slavia Praha (CZE) vs Sokol Pisek (CZE)

Kristianstad Handboll (SWE) vs Ankara Yenimahalle BSK (TUR)

Foto: FIGH