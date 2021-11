Olympique Marsiglia-Lazio oggi, Europa League: orario, tv, dove vederla in streaming, probabili formazioni

Oggi si gioca la quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League e la Lazio sarà impegnata nell’insidiosa trasferta di Marsiglia. I biancocelesti giocheranno questa sera alle 21.00 sul difficile campo del Vélodrome dopo aver pareggiato per zero a zero l’andata in casa contro l’Olympique.

La classifica del girone vede il Galatasaray in testa con 7 punti, la Lazio seconda a 4 e con un punto di vantaggio proprio sui francesi. La sfida quindi è importantissima per le sorti di entrambe le squadre in ottica di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

L’allenatore Maurizio Sarri dovrà molto probabilmente fare a meno del suo bomber Ciro Immobile a causa di una probabile influenza che ha colpito l’attaccante fresco di aggancio alla leggenda Silvio Piola nella lista dei migliori marcatori della Lazio. Oltre ad Immobile, la Lazio dovrà fare a meno dei propri tifosi, a cui è stata proibita la trasferta con un’ordinanza del ministero degli interni a causa delle tendenze violente e fasciste di una parte della tifoseria laziale.

OLYMPIQUE MARSEILLE-LAZIO: DOVE VEDERLA

Calcio d’inizio: 21.00

Diretta TV: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport HD (canale 252)

Diretta streaming: Sky Go, NowTV, DAZN

OLYMPIQUE MARSEILLE-LAZIO: PROBABILI FORMAZIONI

Olympique Marsiglia (3-3-3-1): Pau Lopez; Saliba, Caleta-Car, Luan Peres; Rongier, Kamara, Guendouzi; Under, Payet, Lirola; Milik. Allenatore: Sampaoli.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Basic, Leiva, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Pedro, Muriqi. Allenatore: Sarri

Foto: LaPresse