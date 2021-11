Roma-Bodo Glimt oggi, Conference League: orario, tv, dove vederla in streaming, probabili formazioni

Dopo il turno infrasettimanale di Serie A della scorsa settimana torna a disputarsi l’Europa Conference League, con la Roma unica squadra italiana protagonista nella competizione. I giallorossi affronteranno il Bodo Glimt allo Stadio Olimpico in un match decisivo per ribaltare le gerarchie del girone, ma soprattutto vorranno vendicare la scoppola clamorosa subita all’andata in Norvegia dove la formazione di Mourinho subì addirittura sei reti.

Non mancherà il supporto del pubblico, previsto nell’ordine delle 40 mila unità e deciso sostenere la squadra in questo scorcio di stagione piuttosto complicato. Inoltre, come successo in molti altri eventi sportivi, la Società capitolina ha deciso di regalare i biglietti a tutti gli operatori sanitari impegnati sul fronte Covid19. Una spinta in più per i padroni di casa che non possono fallire l’obiettivo primo posto nel girone, necessario per evitare il passaggio dai sedicesimi di finale.

Poche sorprese nell’undici iniziale della Roma, che dovrà fare a meno del capitano Lorenzo Pellegrini alle prese con una leggera infiammazione al ginocchio. Titolare al suo posto El Shaarawy, schierato sulla sinistra, mentre Mkhitaryan giocherà dietro la prima punta Abraham. Nessun cambio in programma invece per la formazione di Kjetil Knutsen, con i mattatori dell’andata Botheim e Solbakken pronti a trascinare i compagni nella bolgia dell’Olimpico.

ROMA-BODO GLIMT: PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. Allenatore: José Mourinho.

Bodo Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Brunstad Fet, Berg, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino. Allenatore: Kjetil Knutsen.

ROMA-BODO GLIMT: DOVE VEDERLA IN TV

Calcio d’inizio: ore 21.

Diretta TV: TV8, Sky Sport Action HD (206), Sky Sport HD (253)

Diretta streaming: DAZN, NowTV, SkyGo

Foto: Lapresse