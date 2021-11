Legia Varsavia-Napoli oggi: la quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League 2021-2022 reclama spazio, dopo la due giorni dedicata alla Champions League.

Dopo il 3-0 dell’andata al Maradona, gli uomini di Luciano Spalletti (4 punti nel Gruppo C), privi di capitan Insigne e di Fabian Ruiz, cercheranno di andare in Polonia per ottenere altri tre punti preziosi ai fini della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, contro un avversario che, nonostante il pesante ko di qualche settimana fa, conserva comunque il primato nel girone (6 punti per il Legia).

Il match si svolgerà giovedì 4 novembre, a partire dalle ore 18.45, presso la ‘Pepsi Arena’ di Varsavia, e sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Uno e in diretta streaming da Sky Go, NOW Tv e DAZN.

Legia Varsavia-Napoli oggi, Europa League: orario, tv, dove vederla in streaming, probabili formazioni

Europa League 2021-2022

Giovedì 4 novembre 2021

Ore 18.45 Legia Varsavia-Napoli

Diretta Tv: Sky Sport Uno

Diretta Streaming: Sky Go, NOW TV e DAZN

Le probabili formazioni

LEGIA VARSAVIA (3-4-3): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Rose; Johansson, Ciepela, Slisz, Ribeiro; Kastrati, Emreli, Muci. All. Golebiewski.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano. All. Spalletti.

Foto: LaPresse